«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.
- Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
- Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
- Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη - «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
- Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου
Παρόλο που ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τη νίκη εντός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, τα βλέμματα όλων στο στάδιο συγκέντρωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στη Beogradska Arena και τραγούδησε μαζί με τους φιλάθλους, σύνθημα του Ολυμπιακού.
Μαζί με τον θρυλικό Σέρβο τενίστα, την αναμέτρηση παρακολούθησε και ο άλλοτε επιθετικός των Πειραιωτών, Μάρκο Πάντελιτς.
Δείτε το βίντεο στο οποίο ο Τζόκοβιτς τραγουδάει σε… τρελά κέφια σύνθημα του Ολυμπιακού
— ЗВЕЗДА ДО ТОКИЈА (@dejanpilja) October 23, 2025
Ο Τζόκοβιτς μαζί με τον Πάντελιτς παρακολουθούν την αναμέτρηση
Novak Đoković u društvu Marka Pantelića prati meč Crvena zvezda – Baskonija 🔥#NovakDjokovic #Crvenazvezda #KKCZ pic.twitter.com/7dZUHdU2ET
— HotSport (@hotsportsrb) October 23, 2025
- LIVE: Ο μεγάλος τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
- Το μικρό Γιβραλτάρ έγραψε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ιστορία
- Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής
- Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
- Ο Κάρι «καθάρισε» τους Νάγκετς – Φοβερός Σάι στη νίκη των Θάντερ επί των Πέισερς (vids)
- O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ράφα Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις