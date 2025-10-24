«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Παρόλο που ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τη νίκη εντός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, τα βλέμματα όλων στο στάδιο συγκέντρωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στη Beogradska Arena και τραγούδησε μαζί με τους φιλάθλους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Μαζί με τον θρυλικό Σέρβο τενίστα, την αναμέτρηση παρακολούθησε και ο άλλοτε επιθετικός των Πειραιωτών, Μάρκο Πάντελιτς.

Δείτε το βίντεο στο οποίο ο Τζόκοβιτς τραγουδάει σε… τρελά κέφια σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Τζόκοβιτς μαζί με τον Πάντελιτς παρακολουθούν την αναμέτρηση