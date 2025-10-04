Τζόκοβιτς – Τσίλιτς: Το πιο «γερασμένο» ματς στην ιστορία των Masters 1000

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κερδίσει το δικαίωμα να παίζει τένις όποτε ο ίδιος το θελήσει. Ο καλύτερος τενίστας της ιστορίας, όπως έχουν παραδεχθεί ακόμη και οι ίδιοι οι αντίπαλοί του – μεταξύ αυτών και ο Ράφα Ναδάλ – επέστρεψε την Παρασκευή στα κορτ, 28 ημέρες μετά την ήττα του από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open. Ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Masters 1000 της Σαγκάης (όπου έχει κατακτήσει τον τίτλο τέσσερις φορές) επικρατώντας του Μάριν Τσίλιτς με 7-6(2), 6-4. Ο Κροάτης έγινε ο έβδομος παίκτης που μετρά 20 ή περισσότερες ήττες από τον Σέρβο πρωταθλητή.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία των τουρνουά Masters 1000, από τη δημιουργία τους το 1990, δεν είχε διεξαχθεί αγώνας ανάμεσα σε αντιπάλους με τόσο υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Μαζί, Τζόκοβιτς (38) και Τσίλιτς (37) συγκεντρώνουν 75,43 χρόνια. Ο κορυφαίος τενίστας, τρίτος αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη, έδειξε και πάλι την πολυγλωσσία του, αποχαιρετώντας την κάμερα με άψογα κινέζικα.

Επόμενος αντίπαλος του «Νόλε» θα είναι ο Γερμανός Γιανίκ Χάνφμαν, που εκμεταλλεύτηκε την κακή φόρμα του Φράνσις Τιαφόε. Σημαντική συμβολή στη νίκη του Σέρβου είχε ο Ισπανός μάνατζέρ του, Κάρλος Γκόμεθ-Ερέρα, ο οποίος τον καθοδήγησε και ως προπονητής.

Παρά το περιορισμένο πρόγραμμά του, με απουσίες από Ρώμη, Τορόντο και Σινσινάτι, ο Τζόκοβιτς παραμένει τρίτος στη Race 2025 που χαρίζει τα εισιτήρια για τις ATP Finals του Τορίνου (9-16 Νοεμβρίου). Έχει συγκεντρώσει 4.230 βαθμούς, 885 περισσότερους από τον Λορέντσο Μουσέτι, που προς το παρόν κλείνει την οκτάδα. Ο Σέρβος έχει κατακτήσει επτά φορές τον τελικό των Masters – ρεκόρ από μόνο του – αλλά απείχε από την περσινή διοργάνωση. Το τελευταίο του τρόπαιο ήταν το 2023, όταν νίκησε στον τελικό τον Γιανίκ Σίνερ. Έκτοτε, ο Ιταλός τον έχει κερδίσει στις πέντε πιο πρόσφατες συναντήσεις τους και ίσως βρεθούν ξανά αντίπαλοι στα ημιτελικά της Σαγκάης.

«Είναι δύσκολο πλέον να παίζω σε πέντε σετ απέναντι σε Αλκαράθ και Σίνερ. Είναι απογοητευτικό να μην μπορώ να κάνω όσα έκανα παλαιότερα στο κορτ, αλλά είναι φυσιολογικό, συμβαίνει με την ηλικία», παραδέχθηκε ο κάτοχος 24 Grand Slam μετά την ήττα του στο US Open. Παρά τις παραδοχές, η συμμετοχή του στις Finals του Τορίνου παραμένει πιθανή.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τη Σαγκάη θα αγωνιστεί στην Αθήνα, χωρίς να γνωρίζει ακόμη αν θα είναι παρών στο Τορίνο. Ο Τζόκοβιτς μετέφερε το τουρνουά του Βελιγραδίου, του οποίου κατέχει την άδεια, στην ελληνική πρωτεύουσα (2-8 Νοεμβρίου). Με τη νίκη του απέναντι στον Τσίλιτς έγινε ο γηραιότερος τενίστας που κερδίζει πρώην νικητή Grand Slam σε τουρνουά Masters 1000, προσθέτοντας ακόμη ένα επίτευγμα στη μοναδική συλλογή ρεκόρ του.