Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ πέτυχε τον στόχο της στον προημιτελικό του Eurobasket απέναντι στην Λιθουανία, κατακτώντας την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κοντραριστεί με την Τουρκία στον ημιτελικό της Παρασκευής και είναι σίγουρο πως η ελληνική ομάδα έχει τις δυνατότητες να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό.

Όλοι οι Έλληνες αποθέωσαν τον Βασίλη Σπανούλη και τους διεθνείς για την τεράστια επιτυχία και μαζί με μας πανηγύρισε κι ένας Σέρβος και μάλιστα ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε το σύνθημα γράφοντας «πάμε» σε ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την χαρά του για την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας.

Είναι βέβαιο πως από την στιγμή που η Σερβία αποκλείστηκε από την διοργάνωση, ο Νόλε θέλει να δει την ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Τζόκοβτς αγαπάει πολύ το μπάσκετ.

Πολλές φορές άλλωστε δίνει το παρών σε αγώνες του Ερυθρού Αστέρα στην Ευρωλίγκα, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως είναι φανατικός οπαδός της ομάδας του Βελιγραδίου.

Οι πανηγυρισμοί του Νόλε για τα γκολ Σάμαρη και Σαμαρά το 2014!

Θα πρέπει εδώ μάλιστα να τονίσουμε, πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο σπουδαίος Σέρβος τενίστας πανηγυρίζει για μια επιτυχία ελληνικής ομάδας.

Αρκεί να γυρίσουμε τον χρόνο στο 2014 και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Βραζιλία, για να θυμηθούμε την «έκρηξη» χαράς του τεράστιου Νόλε, σε μεγάλη στιγμή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Ο λόγος για τη νίκη που είχαμε πετύχει στο Μουντιάλ, επί της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 (χάρη στα γκολ του Ανδρέα Σάμαρη και του Γιώργου Σαμαρά), με τον Τζόκοβιτς να πανηγυρίζει έντονα τα δύο τέρματα κα την επικράτηση της ελληνικής ομάδας.

Τότε μάλιστα είχε κάνει τον γύρο του κόσμου και η φωτογραφία του Τζόκοβιτς να πανηγυρίζει μπροστά από μια τηλεόραση, το γκολ που είχε πετύχει ο πρώην άσος του Ολυμπιακού.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, ο οποίος αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην χώρα μας, λατρεύει την Ελλάδα και φροντίζει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.

Η ανάρτηση για Σπανούλη

Έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι όταν ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την απόφασή του ν΄αποσυρθεί από τα παρκέ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε αποθεώσει τον νυν ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο Νόλε είχε ανεβάσει στο Instagram μια φωτογραφία του Σπανούλη με την φανέλα του Ολυμπιακού, γράφοντας «θρύλος», μια κίνηση που είχε ενθουσιάσει τον πρώην αρχηγό των πειραιωτών.

Η παρουσία στο ΣΕΦ για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς

Κανείς επίσης δεν πρέπει να ξεχνά ότι στο παιχνίδι που είχε γίνει στο ΣΕΦ το 2017 και με το οποίο ο Ολυμπιακός τίμησε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς για την προσφορά του, ο Τζόκοβιτς ήταν εκεί.

Είχε μάλιστα μια θερμή χειραψία με Ντούντα και είχε γράψει χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A living legend, an inspiration and a #sport father to us all, Dušan Duda Ivković! Hvala Ti! #ThankYouDuda 👏🏆 pic.twitter.com/S95kiAYsYh — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 20, 2017

«Ένας ζωντανός θρύλος, ένας εμπνευστής κι ένας αθλητικός πατέρας για όλους μας. Ντόυσαν Ίβκοβιτς, σε ευχαριστούμε».