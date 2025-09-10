O Τζόκοβιτς «τρελάθηκε» με τον Αντετοκούνμπο και την Εθνική – Τι έγραψε στα ελληνικά (pics)

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στη Λιθουανία (87-76) και εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ελλάδας και των Μιλγουόκι Μπακς, σημείωσε 29 πόντους (9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 11/16 βολές), μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 4 κλεψίματα, οδηγώντας την ελληνική ομάδα με μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η ανάρτηση του Γιάννη και η απάντηση του Τζόκοβιτς:

View this post on Instagram A post shared by Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Το μήνυμα του «Νόλε» στον Αντετοκούνμπο

Λίγες ώρες μετά τη νίκη, ο ίδιος ο Γιάννης δημοσίευσε φωτογραφία στα social media, όπου τα σχόλια ξεχείλιζαν από ενθουσιασμό. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε μία ιδιαίτερη αντίδραση, ο σπουδαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε στα ελληνικά «Πάμε!», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για την πρόκριση και την καταπληκτική εμφάνιση του «Greek Freak».

Η αγάπη του Τζόκοβιτς για την Ελλάδα φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει βρει μόνιμη κατοικία στα νότια προάστια της Αθήνας, κοντά σε θάλασσα και γήπεδα τένις, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το ATP 250 Hellenic Championships, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για το μέλλον της διοργάνωσης στη χώρα.