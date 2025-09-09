sports betsson
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Απίθανο κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο: «Πώς να τον σταματήσεις;» (vid)
Μπάσκετ 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:36

Απίθανο κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο: «Πώς να τον σταματήσεις;» (vid)

Εντυπωσιακός σε ένα ακόμα παιχνίδι ο Αντετοκούνμπο – Μέχρι και η FIBA «τρελάθηκε» με τον Γιάννη!

Σύνταξη
Πήρε φόρα και δεν τον σταματάει κανείς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με δύναμη την μπάλα στο καλάθι των Λιθουανών και «τρέλανε» ακόμα τη FIBA.

Ο Greek Freak πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, πήγε μέχρι μέσα και με δυνατό κάρφωμα τελείωσε τη φάση, παρότι τον μάρκαραν τρεις Λιθουανοί, χαρίζοντας πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούν την αναμέτρηση.

Η διοργανώτρια αρχή ανέβασε το σχετικό βίντεο στα social media και μάλιστα η FIBA αναρωτήθηκε πώς γίνεται να τον σταματήσεις. Ρωτάμε για έναν φίλο, τον λένε Ρίμας»,  αναφερόμενη στον τεχνικό της Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις.

Δείτε το βίντεο:

Τρομερός σε ένα ακόμα παιχνίδι του φετινού Eurobasket ο Αντετοκούνμπο, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να διαλύει τη φροντλάιν της Λιθουανίας.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»
Euroleague 09.09.25

«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μονακό και Μάικ Τζέιμς θα συναντηθούν για να συζητήσουν το αν θα συνεχίσουν τη συνεργασίας τους. Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα περιμένουν στη... γωνία!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
On Field 09.09.25

Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία
Μπάσκετ 09.09.25

LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία

LIVE: Τουρκία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Πολωνία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στους «4» του Eurobasket την Ελλάδα αν ξεπεράσει τη Λιθουανία. Τηλεοπτικά από Nova Sports Start.

Σύνταξη
Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Με ένα ιδιαίτερο... ελληνικό σχόλιο έκανε γνωστός μπασκετικός Λιθουανός δημοσιογράφος, την πρόβλεψή του για τον προημιτελικό της Εθνικής της πατρίδας του κόντρα στην Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
Μπάσκετ 09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Ελλάδα 09.09.25

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
