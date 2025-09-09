Απίθανο κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο: «Πώς να τον σταματήσεις;» (vid)

Πήρε φόρα και δεν τον σταματάει κανείς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με δύναμη την μπάλα στο καλάθι των Λιθουανών και «τρέλανε» ακόμα τη FIBA.

Ο Greek Freak πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, πήγε μέχρι μέσα και με δυνατό κάρφωμα τελείωσε τη φάση, παρότι τον μάρκαραν τρεις Λιθουανοί, χαρίζοντας πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούν την αναμέτρηση.

Η διοργανώτρια αρχή ανέβασε το σχετικό βίντεο στα social media και μάλιστα η FIBA αναρωτήθηκε πώς γίνεται να τον σταματήσεις. Ρωτάμε για έναν φίλο, τον λένε Ρίμας», αναφερόμενη στον τεχνικό της Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις.

Δείτε το βίντεο:

HOW DO YOU STOP THIS? (asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Τρομερός σε ένα ακόμα παιχνίδι του φετινού Eurobasket ο Αντετοκούνμπο, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να διαλύει τη φροντλάιν της Λιθουανίας.