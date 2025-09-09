Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται στο γήπεδο και να παρακολουθεί την αναμέτρηση.

Ο έμπειρος προπονητής παρέμεινε στην «Xiaomi Arena» μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Τουρκίας με την Πολωνία και βλέπει από κοντά το παιχνίδι της Ελλάδας με την Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Τουρκίας στα ημιτελικά.

«Ελπίζω να κερδίσει η Ελλάδα»

Νωρίτερα, ο Αταμάν είχε δηλώσει: «Ειλικρινά θέλω να πω πως έχω πολύ έντονο συναίσθημα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Σε αυτή την ομάδα έχω πέντε παίκτες, αλλά και ξέρω παίκτες από τον Ολυμπιακό, έχουν τον Γιάννη… Η Ελλάδα όσον αφορά το ρόστερ, ίσως είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή.

Πιστεύω ότι αναφορικά με το ρόστερ που έχει είναι η καλύτερη ομάδα. Σαν προπονητής, κανείς δεν θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό. Έχω όμως πέντε παίκτες εκεί, είμαι κοντά με την κουλτούρα τους και την χώρα κι ελπίζω να κερδίσουν, ώστε να είναι το πεπρωμένο μου να παίξω απέναντί τους στον ημιτελικό.

Θα είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού σε εμάς και πέντε στην Ελλάδα, άρα 7 παίκτες μου στον αγώνα».