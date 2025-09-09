Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στους «4» με «τριπλό» Σενγκούν οι Τούρκοι και… περιμένουν την Ελλάδα

Έκανε τη δουλειά η Τουρκία! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε πολύ καλύτερη εμφάνιση απ’ ότι στο προηγούμενο νοκ-άουτ με τη Σουηδία και επικράτησε εύκολα με σκορ 91-77 της Πολωνίας, στο πλαίσιο του πρώτου προημιτελικού του Eurobasket 2025.

Στη ζώνη των μεταλλίων οι Τούρκοι που περιμένουν τον νικητή του αποψινού (21:00) αγώνα Λιθουανία Ελλάδα για να μάθουν τον αντίπαλό τους στους «4» της διοργάνωσης.

Ξεχώρισε φυσικά ο… εξωγήινος Σενγκούν με triple-double (19π., 12ρ., 10ασ.) και έγινε μόλις ο πέμπτος «τριπλός» στην ιστορία της διοργάνωσης! Χάζερ, Όσμαν, Σιπάχι και Κορκμάζ επίσης βοήθησαν. Η Τουρκία πάτησε το γκάζι στη δεύτερη περίοδο, έχτισε μια καλή διαφορά και την διαχειρίστηκε άριστα για να πάρει το αποτέλεσμα.

«Πάγωσε» ο Αταμάν με τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο ο παίκτης του Παναθηναϊκού ξαναμπήκε στο ματς, που σημαίνει ότι ευτυχώς είναι όλα καλά!

Οι Πολωνοί ήταν ανταγωνιστικοί για ένα δεκάλεπτο (19-19), αλλά στη δεύτερη περίοδο οι Τούρκοι απέκτησαν διαφορά και το ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 46-32.

Στο β’ μέρος οι Τούρκοι αύξησαν κι άλλο τη διαφορά, έκαναν σωστή διαχείριση του αποτελέσματος και επικράτησαν εν τέλει με σκορ 91-77, κατακτώντας την πρόκριση για τους «4».

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 13 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χάζερ 13 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές), Σανλί, Όσμαν 10 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κορκμάζ 10 (2), Σενγκούν 19 (6/12 δίποντα, 12 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 10 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα 5, Σιπάχι 11 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Γιούρτσεβεν

Πολωνία (Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (3/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπαλτσερόφσκι 3 (6 ριμπάουντ), Σοκολόφσκι 13 (5/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Λόιντ 19 (1/7 τρίποντα, 8/8 βολές), Πονίτκα 19 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιέβα 11 (3), Γκιέλο, Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 3, Ζολνιέρεβιτς