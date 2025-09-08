Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- «Φύγετε τώρα!»: Το μήνυμα του Νετανιάχου προς τους κατοίκους της Γάζας ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Το Eurobasket 2025 που διανύουμε ίσως είναι ένα από τα καλύτερα και δυσκολότερα όλων των εποχών, καθώς όλες οι ομάδες είναι στις… επάλξεις και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και από τις εκπλήξεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, με Ισπανία, Σερβία, Γαλλία να είναι ήδη έξω πριν από τα προημιτελικά.
Το τουρνουά που διανύουμε είναι το ευρωπαϊκό που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λούκα Ντόντσιτς. Αμφότεροι έχουν οδηγήσει τις Εθνικές ομάδες τους στα προημιτελικά και έχουν βλέψεις για πολύ… παραπάνω.
Ο Γιάννης έχει προς ώρας στο Eurobasket 30 πόντους μέσο όρο και μάλιστα με δύο ματς λιγότερα από τον Ντόντσιτς που έχει 34 πόντους ανά παιχνίδι στο τουρνουά. Μάλιστα αυτές τους οι επιδόσεις τους έχουν βάλει σε μία λίστα δίπλα σε ιερά τέρατα του μπάσκετ όπως ο Νίκος Γκάλης και ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς. Η συγκεκριμένη λίστα αναφέρεται σε παίκτες που κατά το παρελθόν έχουν παρουσία στο τουρνουά με 30+ πόντους μέσο όρο.
Ο Γκάλης έχει σημειώσει σε τέσσερα διαφορετικά τουρνουά 30+ πόντους μέσο όρο. Η αρχή έγινε το 1983, όπου ο «γκάνγκστερ» μέτρησε 33 πόντους μ.ο. Στο Eurobasket του 1987 στο ΣΕΦ, όταν η Εθνική μας πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου είχε 37 πόντους μ.0. Το 1989 μέτρησε 35.6 και το 1991 είχε 32.4 μ.ο.
Ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς είχε το 1989 με την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία 30 πόντους και τέλος ο Ντορόν Τζάμσι είχε 31.7 πόντους μ.ο με το Ισραήλ στο Eurobasket του 1987. Βέβαια αξίζει να επισημάνουμε πως το μπάσκετ που παιζόταν τότε ήταν κάπως διαφορετικό, οι διαστάσεις άλλες και το άθλημα παιζόταν με άλλο ρυθμό, με πολύ λιγότερες κατοχές.
- Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε όλες μας τις αδυναμίες – Δεν είναι η πραγματική εικόνα μας αυτή»
- Μπακασέτας: «Τίποτα δεν πήγε καλά, αλλά δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω»
- Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
- Άβντιγια: «Συγκινητικά όσα μου είπε ο Γιάννης»
- Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
- Λευκορωσία – Σκωτία 0-2: Εύκολη νίκη για τους Σκωτσέζους και άνοδος στη 2η θέση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις