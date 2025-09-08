sports betsson
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Μπάσκετ 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:40

Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Το Eurobasket 2025 που διανύουμε ίσως είναι ένα από τα καλύτερα και δυσκολότερα όλων των εποχών, καθώς όλες οι ομάδες είναι στις… επάλξεις και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και από τις εκπλήξεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, με Ισπανία, Σερβία, Γαλλία να είναι ήδη έξω πριν από τα προημιτελικά.

Το τουρνουά που διανύουμε είναι το ευρωπαϊκό που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λούκα Ντόντσιτς. Αμφότεροι έχουν οδηγήσει τις Εθνικές ομάδες τους στα προημιτελικά και έχουν βλέψεις για πολύ… παραπάνω.

YouTube thumbnail

Ο Γιάννης έχει προς ώρας στο Eurobasket 30 πόντους μέσο όρο και μάλιστα με δύο ματς λιγότερα από τον Ντόντσιτς που έχει 34 πόντους ανά παιχνίδι στο τουρνουά.  Μάλιστα αυτές τους οι επιδόσεις τους έχουν βάλει σε μία λίστα δίπλα σε ιερά τέρατα του μπάσκετ όπως ο Νίκος Γκάλης και ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς. Η συγκεκριμένη λίστα αναφέρεται σε παίκτες που κατά το παρελθόν έχουν παρουσία στο τουρνουά με 30+ πόντους μέσο όρο.

YouTube thumbnail

Ο Γκάλης έχει σημειώσει σε τέσσερα διαφορετικά τουρνουά 30+ πόντους μέσο όρο. Η αρχή έγινε το 1983, όπου ο «γκάνγκστερ» μέτρησε 33 πόντους μ.ο. Στο Eurobasket του 1987 στο ΣΕΦ, όταν η Εθνική μας πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου είχε 37 πόντους μ.0. Το 1989 μέτρησε 35.6 και το 1991 είχε 32.4 μ.ο.

YouTube thumbnail

Ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς είχε το 1989 με την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία 30 πόντους και τέλος ο Ντορόν Τζάμσι είχε 31.7 πόντους μ.ο με το Ισραήλ στο Eurobasket του 1987. Βέβαια αξίζει να επισημάνουμε πως το μπάσκετ που παιζόταν τότε ήταν κάπως διαφορετικό, οι διαστάσεις άλλες και το άθλημα παιζόταν με άλλο ρυθμό, με πολύ λιγότερες κατοχές.

YouTube thumbnail

Headlines:
World
Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο
Ελπίδες μεταλλίου 06.09.25

H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής έχουν σπουδαίες επιδόσεις μεταξύ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:17

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα

«Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς» δήλωσε στο in ο Λέκκας - Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο