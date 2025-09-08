Το Eurobasket 2025 που διανύουμε ίσως είναι ένα από τα καλύτερα και δυσκολότερα όλων των εποχών, καθώς όλες οι ομάδες είναι στις… επάλξεις και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και από τις εκπλήξεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, με Ισπανία, Σερβία, Γαλλία να είναι ήδη έξω πριν από τα προημιτελικά.

Το τουρνουά που διανύουμε είναι το ευρωπαϊκό που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λούκα Ντόντσιτς. Αμφότεροι έχουν οδηγήσει τις Εθνικές ομάδες τους στα προημιτελικά και έχουν βλέψεις για πολύ… παραπάνω.

Ο Γιάννης έχει προς ώρας στο Eurobasket 30 πόντους μέσο όρο και μάλιστα με δύο ματς λιγότερα από τον Ντόντσιτς που έχει 34 πόντους ανά παιχνίδι στο τουρνουά. Μάλιστα αυτές τους οι επιδόσεις τους έχουν βάλει σε μία λίστα δίπλα σε ιερά τέρατα του μπάσκετ όπως ο Νίκος Γκάλης και ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς. Η συγκεκριμένη λίστα αναφέρεται σε παίκτες που κατά το παρελθόν έχουν παρουσία στο τουρνουά με 30+ πόντους μέσο όρο.

Ο Γκάλης έχει σημειώσει σε τέσσερα διαφορετικά τουρνουά 30+ πόντους μέσο όρο. Η αρχή έγινε το 1983, όπου ο «γκάνγκστερ» μέτρησε 33 πόντους μ.ο. Στο Eurobasket του 1987 στο ΣΕΦ, όταν η Εθνική μας πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου είχε 37 πόντους μ.0. Το 1989 μέτρησε 35.6 και το 1991 είχε 32.4 μ.ο.

Ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς είχε το 1989 με την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία 30 πόντους και τέλος ο Ντορόν Τζάμσι είχε 31.7 πόντους μ.ο με το Ισραήλ στο Eurobasket του 1987. Βέβαια αξίζει να επισημάνουμε πως το μπάσκετ που παιζόταν τότε ήταν κάπως διαφορετικό, οι διαστάσεις άλλες και το άθλημα παιζόταν με άλλο ρυθμό, με πολύ λιγότερες κατοχές.