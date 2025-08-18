Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης έχει μείνει στην ιστορία ως ένας από τους δύο-τρεις κορυφαίους, σκόρερ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι τυχαία. Έτσι η πρωτιά του ως ως ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ, μόνο εντύπωση δεν προκαλεί.

Συγκεκριμένα ο θρύλος του Άρη έχει πετύχει 1031 πόντους και είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει σπάσει το «φράγμα» των 100ο πόντων στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Δεύτερος είναι ο έτερος θρύλος του Άρη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 769 πόντους, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Γιώργος Κολοκυθάς που έχει σημειώσει 488 πόντους σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος των επιδόσεων των τριών αυτών μορφών του ελληνικού μπάσκετ (αλλά και των επίσης αξιόλογων Φασούλα, Μπουρούση και Ζήση που έπονται), αρκεί να αναφέρουμε οτι ο Βασίλης Σπανούλης που θεωρείται ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ του ελληνικού μπάσκετ την τελευταία 20ετία, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι «μόλις» 7ος στη σχετική λίστα με 429 πόντους.

Από εκεί και πέρα να δώσουμε και μια άλλη διάσταση στο θέμα, που ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πρωτιά που έχει ο Νίκος Γκάλης. Ο 68χρονος άσος είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα (σε όλες της διοργανώσεις) με συνολικά 5120 πόντους. Πρώτος είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης 5301 συνολικά πόντους με μια σημαντική όμως διαφορά.

Ο Γκάλης έχει πετύχει την επίδοσή αυτή σε μόλις 168 αγώνες με το Εθνόσημο, δηλαδή έχει μέσο όρο ανά αγώνα το ασύλληπτο 30.48 πόντους! Την ίδια ώρα ο «Δράκος» πέτυχε την πρωτιά του σε 351 αγώνες (μ.ο. πόντων 15.10) δηλαδή παίζοντας περισσότερους από τους διπλάσιους αγώνες από όσους ο Νίκος Γκάλης!

Την ίδια ώρα ο Βασίλης Σπανούλης μετράει 146 συνολικά συμμετοχές και συνολικά 1494 πόντους, ή αλλιώς 10,23 μέσο όρο.

Τέλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε 68 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας συνολικά έχει πετύχει 1072 πόντους ή αλλιώς 15,76 κατά μέσο όρο.