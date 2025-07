Ο «θρυλικός» Νίκος Γκάλης γίνεται 68 ετών – Το μήνυμα της FIBA για τα γενέθλια του «Γκάνγκστερ» (pics)

Ο Έλληνας «θεός» του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης γιορτάζει σήμερα (23/7) τα 68α γενέθλια του, σε μια σημαντική μέρα και για την ομάδα που μεγαλούργησε μπασκετικά, τον Άρη.

Ο άνθρωπος που σημάδεψε το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ με τα κατορθώματα του σε Άρη και Παναθηναϊκό, οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 1987 και εντάχθηκε στο Hall of Fame του αθλήματος για την προσφορά του στον αθλητισμό, κλείνει σήμερα τα 68 και η FIBA έστειλε τις ευχές τις στον «θεό» του μπάσκετ, μέσω ανάρτησης στο X.

The hero of 🇬🇷 first #EuroBasket triumph 🏆

🎂 Happy Birthday to Nikos Galis, who claimed MVP and Top Scorer honors in 1987 averaging 37.0 points per game! pic.twitter.com/f7F7QE3f1I

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 23, 2025