Ο Γιάννης «πέταξε» από τη γη στο… διάστημα

Η Εθνική μας ομάδα πανηγυρίζει για την μεγάλη νίκη επί του Ισραήλ με 84-79 και η πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket είναι αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Και γίνεται βεβαίως ακόμα μεγαλύτερη γιατί πολύ απλά μιλάμε για μια διοργάνωση που οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Νοκ άουτ η Ισπανία από την φάση των ομίλων, αλλά κυρίως νοκ άουτ η Σερβία και η Γαλλία, που ήταν και από τα μεγάλα φαβορί για την πρωτιά στο Eurobasket.

Η Εθνική μας ήταν λοιπόν το φαβορί σήμερα απέναντι στους Ισραηλινούς και το ζητούμενο φυσικά ήταν να μην την «πατήσουμε», όπως την «πάτησαν» οι Σέρβοι και οι Γάλλοι.

Το βασικό λοιπόν ζητούμενο ήταν να δείξουμε προσοχή και συγκέντρωση και ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους διεθνείς να κάνουν αυτά που είχε ζητήσει, για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, η πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής λοιπόν ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι αυτό φυσικά δεν είναι… είδηση.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής μας ήταν απολαυστικός κι έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στην διοργάνωση, διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο των Ισραηλινών.

Ο Γιάννης «φόρτωσε» το αντίπαλο καλάθι με 37 πόντους, πετυχαίνοντας σχεδόν τους… μισούς πόντους της ελληνικής ομάδας κι αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Δεν είναι όμως μόνο η «γλώσσα» των αριθμών που φανερώνει την ηγετική εμφάνιση του διεθνούς φόργουορντ. Είναι η δύναμη, το πείσμα και η ατσάλινη θέληση που έβγαλε ο Γιάννης σε κάθε φάση του αγώνα και ειδικά όταν οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να κάνουν την τελευταία αντεπίθεσή τους.

Ο Γιάννης λοιπόν έκανε την διαφορά και ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησε, αποδεικνύει πως μιλάμε για έναν παίκτη που δεν μπορεί καμιά ομάδα να τον σταματήσει όταν είναι σε αυτή την κατάσταση.

Με μια πρόταση, έβαλε τους Ισραηλινούς στα καλάθια και οι φάσεις που πήρε πάνω του, δείχνουν την στόφα που έχει αυτός ο τεράστιος παίκτης.

Η Εθνική μας θα κοντραριστεί τώρα με την Λιθουανία, διεκδικώντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket και το ταξίδι στο όνειρο συνεχίζεται. Δεν χωρά αμφιβολία πως η αποστολή μας δεν θα είναι εύκολη, καθώς η Λιθουανία είναι δυνατή ομάδα, αλλά η εθνική μας μπορεί να τα καταφέρει.

Αν μάλιστα ο Γιάννης είναι και πάλι «εξωγήινος», όπως ήταν απόψε κόντρα στο Ισραήλ, τότε η Εθνική μας μπορεί να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, κόντρα στην «παρέα» του Βαλαντσιούνας.