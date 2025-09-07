Eurobasket 2025: Πότε είναι το παιχνίδι της Εθνικής με την Λιθουανία για τα προημιτελικά

Μετά την εξαιρετική παρουσία της και την πρώτη θέση στη φάση των ομίλων, η Εθνική έκανε τη δουλειά της και στο πρώτο νοκ-άουτ του Eurobasket 2025.

Με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Ελλάδα επικράτησε με 84-79 του Ισραήλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης για 18η φορά στην ιστορία της.

Εκεί την περίμενε ήδη από χθες η Λιθουανία, την οποία η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (9/9) στις 21:00 με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16»:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία – Βοσνία 80-72

7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα

10. Τουρκία – Πολωνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία

12. Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10

14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός

Μεγάλoς Τελικός