Ολοκληρώθηκε το παζλ: Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Eurobasket 2025
Οι οκτώ ομάδες που θα λάβουν μέρος στη φάση των προημιτελικών του Eurobasket 2025 - Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό.
Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Eurobasket 2025 που διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας, και πλέον γνωρίζουμε τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα παλέψουν για την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων.
Από χθες προκρίθηκαν Λιθουανία, Τουρκία, Γερμανία και Φινλανδία, ενώ σήμερα εξασφάλισαν την πρόκρισή τους η Πολωνία, η Σλοβενία, η Γεωργία και φυσικά η Ελλάδα μετά τη νίκη της επί του Ισραήλ.
Στα προημιτελικά, η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία, η Φινλανδία τη Γεωργία, η Τουρκία την Πολωνία και τέλος, η Εθνική μας ομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Λιθουανία.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16»:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί:
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα
10. Τουρκία – Πολωνία
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία
12. Φινλανδία – Γεωργία
Ημιτελικοί:
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 – Νικητής 10
14. Νικητής 11- Νικητής 12
Μικρός και μεγάλος τελικός:
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός
Μεγάλoς Τελικός
