sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Φανταστικός ο Γιάννης κόντρα στο Ισραήλ – Ηγέτης της εθνικής μας με 21 πόντους στο ημίχρονο (pic, vids)
Μπάσκετ 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:42

Φανταστικός ο Γιάννης κόντρα στο Ισραήλ – Ηγέτης της εθνικής μας με 21 πόντους στο ημίχρονο (pic, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί μιαν ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, έχοντας «φορτώσει» με 21 πόντους το καλάθι του Ισραήλ στο πρώτο ημίχρονο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Ελλάδα και Ισραήλ αγωνίζονται για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με την Εθνική μας να προηγείται στο ημίχρονο με 50-41.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει βάλει στα… καλάθια τους αντιπάλους του.

Ο «Greek Freak» έχει βρει τους χώρους για να εφορμά προς το καλάθι του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο σύνολο του Αριέλ Μπεΐτ-Χαλαχμί.

Ενδεικτικό είναι πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είναι μόνο ουσιαστικός, αλλά προσφέρει και μπόλικο θέαμα έχοντας μερικά εντυπωσιακά καρφώματα.

Ο Γιάννης ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος έχοντας 21 πόντους (10/12 εντός πεδιάς, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, μένοντας στο παρκέ για περίπου 12 λεπτά.

Headlines:
Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Μπάσκετ 07.09.25

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Eurobasket 2025 07.09.25

Live το μεγάλο παιχνίδι Ελλάδα - Ισραήλ: 82-76

Me show του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα προηγείται του Ισραήλ στο β' ημίχρονο. Παρακολουθήστε live τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Σύνταξη
Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»
Μπάσκετ 07.09.25

Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Ο «Βασιλιάς» Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στους «8»

Με 42 πόντους και εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερα του NBA, o... τελευταίος βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ, Λούκα Ντόντσιτς, απέκλεισε την Ιταλία και έστειλε τη Σλοβενία στους «8» του Eurobasket, όπου περιμένει η Γερμανία.

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)
Μπάσκετ 07.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)

Η Γαλλία έπεσε θύμα μιας ακόμη έκπληξης στο Eurobasket γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Γεωργία και ο εκνευρισμός των «τρικολόρ» ήταν εμφανής μετά το τέλος του αγώνα, όταν ο Γιαμπουσέλε είχε ένα επεισόδιο με Γεωργιανό δημοσιογράφο.

Σύνταξη
Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»
Eurobasket 2025 07.09.25

Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Βοσνίας από τη συνέχεια του Eurobasket 2025, εξέφρασε τα παράπονά του στη διαιτησία του αγώνα κόντρα στην Πολωνία.

Σύνταξη
Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»
Eurobasket 2025 07.09.25

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε με 80-72 της Βοσνίας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και ο «διπλός» Ματέους Πονίτκα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει. Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο
Ισπανία 07.09.25

Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο

Τα γραπτά του Πλάτωνα περιγράφουν την Ατλαντίδα, έναν προηγμένο πολιτισμό που έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη προτού τον καταπιεί η θάλασσα πριν από περισσότερα από 11.000 χρόνια

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη
Rose Bowl 07.09.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ περιγράφει την πρώτη συναυλία των Oasis με μια μόνο λέξη

Μετά την συναυλία των Oasis, ένας παπαράτσι φωτογράφησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ καθώς κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του και τον ρώτησε πώς ήταν η συναυλία - εκείνος, απάντησε λακωνικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»
Μπάσκετ 07.09.25

Ο Ποτσέκο ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Ιταλίας και ξέσπασε: «Δεν με νοιάζει τι νομίζει ο κόσμος για μένα»

Την παραίτησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, ανακοίνωσε ο Τζανμάρκο Ποτσέκο μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» από το Eurobasket.

Σύνταξη
Βασιλιάς Αμπντάλα: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων
Ιορδανία 07.09.25

Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ο βασιλιάς Αμπντάλα

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Η ημέρα της κρίσης 07.09.25

Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού - Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»
Βέλγιο 07.09.25

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»

συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Σύνταξη
«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Ελλάδα 07.09.25

«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Ο ένας από τους αδελφούς που φέρονται ως οι «αρχηγοί» της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκβιασμούς.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Eurobasket 2025 07.09.25

Live το μεγάλο παιχνίδι Ελλάδα - Ισραήλ: 82-76

Me show του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα προηγείται του Ισραήλ στο β' ημίχρονο. Παρακολουθήστε live τον σπουδαίο αγώνα της Εθνικής για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο