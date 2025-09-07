Φανταστικός ο Γιάννης κόντρα στο Ισραήλ – Ηγέτης της εθνικής μας με 21 πόντους στο ημίχρονο (pic, vids)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί μιαν ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, έχοντας «φορτώσει» με 21 πόντους το καλάθι του Ισραήλ στο πρώτο ημίχρονο
Ελλάδα και Ισραήλ αγωνίζονται για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με την Εθνική μας να προηγείται στο ημίχρονο με 50-41.
Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει βάλει στα… καλάθια τους αντιπάλους του.
Ο «Greek Freak» έχει βρει τους χώρους για να εφορμά προς το καλάθι του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο σύνολο του Αριέλ Μπεΐτ-Χαλαχμί.
Ενδεικτικό είναι πως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είναι μόνο ουσιαστικός, αλλά προσφέρει και μπόλικο θέαμα έχοντας μερικά εντυπωσιακά καρφώματα.
GIANNIS MADE THIS SHOT.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/B5lQaSHdVm
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Ο Γιάννης ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος έχοντας 21 πόντους (10/12 εντός πεδιάς, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, μένοντας στο παρκέ για περίπου 12 λεπτά.
