Υποκλίνεται στον Αντετοκούνμπο η «Μarca»: «Η ημέρα του θηρίου»
Η «Marca» αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ισπανία για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket.
Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται απόψε στην Κύπρο (21:30, 4/9) με την Ισπανία, στο τελευταίο ματς της group phase πριν από την φάση των 16 του Eurobasket. Η «γαλανόλευκη» μπορεί να έχει προκριθεί ήδη, όμως θέλει την πρωτιά του ομίλου κόντρα στον «κακό δαίμονα» της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση και να είναι κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βοσνία πριν από δύο μέρες για προληπτικούς λόγους, όμως απέναντι στους Ίβηρες θα είναι κανονικά στο αρχικό σχήμα του ομοσπονδιακού τεχνικού, καθώς έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε στο γόνατο.
Λίγες ώρες πριν τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία, η «Marca» αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφερόμενη στον Έλληνα διεθνή ως θηρίο» και γίγαντα που φοβούνται όλοι οι αντίπαλοι.
Η παρουσία του Greak Freak σε αυτή την αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Εθνική πρέπει να κερδίσει για να τερματίσει πρώτη και να μην χρειάζεται να έχει άγχος και να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων.
Άλλωστε, τα κίνητρα της Ελλάδας για να νικήσει τους Ισπανούς είναι πολλά, μιας και η ομάδα του Σκαριόλο, φαντάζει σαν «καταραμένη» στα μάτια της Εθνικής, αφού η ιστορία και τα αποτελέσματα σε αγώνες κόντρα στην Ισπανία, δεν είναι υπέρ της Εθνικής μας ομάδας.
