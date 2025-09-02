Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Εκτός από το ματς με τη Βοσνία

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket (15:00), όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» και των Μιλγουόκι Μπακς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν θα αγωνιστεί στο ματς με τους Βόσνιους, με τους ανθρώπους της Εθνικής και τον Βασίλη Σπανούλη να μην θέλουν να ρισκάρουν το παραμικρό στην περίπτωση του Greek Freak.

Από εκεί και πέρα, ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ο 31χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη μέση την παραμονή της αναμέτρησης κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να ζοριστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Μέχρι στιγμής, ο Λαρεντζάκης έχει 7.3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 17.6 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει 29 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη και 1.5 κλεψίματα ανά 27.2 λεπτά σε δύο παιχνίδια.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Βοσνία θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζαμπολ ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δε θα αγωνιστεί προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΟΚ στην ανακοίνωση της.

Δείτε την ανάρτηση της ομοσπονδίας για τον Αντετοκούνμπο: