Μια υπέροχη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μια οικογένεια από την Ιταλία (pic)

Πολλές φορές στη ζωή πρέπει κάποιος να είναι απλά στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και στη συγκεκριμένη ιστορία, μία οικογένεια από την Ιταλία και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το κατάφεραν.

Παραμονές του αγώνα με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ, όταν ο Greek Freak έκανε ντεμπούτο στα φετινά φιλικά προετοιμασίας, η εν λόγω οικογένεια βρέθηκε έξω από το γήπεδο προκειμένου να δει τους χώρους ενόψει της μέρας του αγώνα, όταν πατέρας και γιος θα έβλεπαν από κοντά τον Έλληνα σούπερ σταρ και την Εθνική μας ομάδα… Ο Γιάννης ωστόσο είχε… άλλα σχέδια και βοήθησε όλη την οικογένεια να δει το ματς.

Διαβάστε τη συγκλονιστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μια οικογένεια από την Ιταλία, όπως την εξιστορούν οι ίδιοι:

«Θα σας πω μια απίστευτη μπασκετική ιστορία, φτιαγμένη από τύχη, πάθος και καλοσύνη, που συνέβη στην οικογένειά μου στις 19 Αυγούστου. Ήμασταν στην Αθήνα διακοπές, ο Κάρλο (ο γιος μου) είχε μια ελπίδα: να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει στο τουρνουά Ακρόπολις (φορούσε ακόμη και τη φανέλα των Μπακς με το ‘34’). Είχα αγοράσει εισιτήρια για το δεύτερο παιχνίδι Ελλάδα-Λετονία (μόνο δύο, για μένα και τον γιο μου γιατί ήταν πολύ ακριβά). Την πρώτη μέρα, στις 19, είπα να περάσω από το ΟΑΚΑ για να δω τον χώρο και να μην χάνω χρόνο την ημέρα του αγώνα. Μόλις φτάσαμε εκεί, δεν ξέραμε ακριβώς ποια κατεύθυνση να πάρουμε γιατί ο χώρος είναι τεράστιος: προχωρούσαμε λίγο τυχαία, παρκάραμε κάπου, προχωρούσαμε και στρίβουμε τυχαία δεξιά και εκεί… το αναπάντεχο θαύμα: μπροστά μας αναγνωρίζουμε τη σιλουέτα ενός γίγαντα: του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Τον αναγνωρίσαμε. Παρά το ότι ο σωματοφύλακάς του είπε όχι. Όταν ο Γιάννης είδε τα παιδιά έκανε σήμα να έρθουν πιο κοντά. Για εμάς είναι ένας απόλυτος θρύλος, μας γοητεύει η ιστορία του, τα παιδιά μου και εγώ έχουμε παρακολουθήσει τρεις φορές την ταινία που αφιερωμένη σε αυτόν… Του έδειξα όλο τον θαυμασμό μας, του είπα πόσο βαθιά σέβομαι τη μητέρα του, του είπα ότι ο Κάρλο, ο γιος μου, παίζει μπάσκετ, με άκουσε με προσοχή και σεβασμό, και με ευχαρίστησε, μετά συνομίλησε με τον Κάρλο. Μας σύστησε και τον αδερφό του Κώστα. Μετά του είπα ότι την επόμενη μέρα ο Κάρλο κι εγώ θα πηγαίναμε στον αγώνα. Σε εκείνο το σημείο μας είπε: ‘’Μα είστε οικογένεια, πρέπει να έρθετε όλοι. Θα σας έχω εισιτήρια’’. Φανταστείτε την ευτυχία μας: είχαμε συναντήσει ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια στο ΝΒΑ, μπορούσαμε να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας, να βγάλαμε πολλές φωτογραφίες και να είμαστε ακόμη και οι καλεσμένοι του στον αγώνα.

Την επόμενη μέρα μαθαίνουμε πού μας κράτησε θέσεις: δίπλα στην οικογένειά του… είδαμε τη μαμά, τη σύζυγο με τα παιδιά… όλοι «φυσιολογικοί» άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Αυτό ήταν απίστευτο. Δέκα μέρες μετά η συγκίνηση εξακολουθεί να είναι τόσο μεγάλη όσο και η επιθυμία να μοιραστώ αυτή την όμορφη μπασκετική ιστορία με όλους. Ήταν μια εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά μου, κατάλαβαν πώς να πρέπει να παραμένεις προσγειωμένος και ευγενικός ακόμα κι αν είσαι αθλητής παγκόσμιας κλάσης. Πριν πει αντίο, γύρισε στον Κάρλο και είπε: «Να ακούς πάντα τους γονείς σου, να είσαι πάντα συνεπής στο σχολείο και την εκπαίδευση και πάντα να προσέχεις την αδερφή σου». Προφανώς έκλαψα από συγκίνηση. Εκείνα τα λεπτά, εκτός από ένα εξαιρετικό συναίσθημα, όλοι είχαμε πάρει ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Ευχαριστούμε Γιάννη!».

Η σχετική ανάρτηση: