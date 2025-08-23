sports betsson
Οι πρωταγωνιστές του Eurobasket υποκλίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 23 Αυγούστου 2025 | 14:20

Οι πρωταγωνιστές του Eurobasket υποκλίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η FIBA έβαλε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Eurobasket να μιλήσουν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Spotlight

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλησε να δημιουργήσει η FIBA βάζοντας μερικά από τα μεγάλα αστέρια του Eurobasket να μιλήσουν για εκείνον ενόψει της πρεμιέρας της διοργάνωσης.

Μερικοί εξ αυτών ήταν οι συμπαίκτες του στην Εθνική μας, Κώστας Σλούκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και αθλητές όπως ο Σάντι Αλντάμα, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και ο Λάουρι Μάρκανεν.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν οι παίκτες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Κώστας Σλούκας: «Έχει ήδη κατακτήσει πολλά στην καριέρα του, αλλά παρόλα αυτά είναι ο πρώτος που μπαίνει στα αποδυτήρια και ο τελευταίος που φεύγει από το γήπεδο».

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Το είδα πριν τρία χρόνια (στο EuroBasket 2022). Κάνει τη δουλειά που κάνουν οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου. Κάθε μικρή λεπτομέρεια που μπορείς να φανταστείς για να γίνει καλύτερος, την κάνει. Ο επαγγελματισμός του… Όλοι τον παρακολουθούν, ακόμα και η ομάδα μας. Και το ξέρει. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, μου αρέσει να παίζω μαζί του. Τραβάει πάνω του όλη την ομάδα. Πέντε παίκτες τον ακολουθούν σε όλο το παιχνίδι. Εμείς είμαστε σχεδόν ελεύθεροι. Κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη όταν παίζουμε μαζί του στο παρκέ».

Σάντι Αλντάμα: «Πάντα μιλάει για το πόσο σκληρά παίζει κάθε ημέρα. Και όταν βλέπεις έναν παίκτη επιπέδου MVP να παίζει τόσο σκληρά κάθε ημέρα και να έχει την περηφάνια να αγωνίζεται για τη χώρα του κάθε καλοκαίρι, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι διαφορετικό όταν παίζει για την πατρίδα του».

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς: «Νιώθω ότι όταν παίζεις εναντίον του, είναι απίστευτα αθλητικός και δεν μπορείς να κάνεις λάθη απέναντί του, γιατί σε τιμωρεί συνεχώς. Η ικανότητά του να παίζει άμυνα επίσης. Δεν είναι εύκολο να τον προσπεράσεις, δεν υπάρχουν εύκολα σουτ απέναντί του. Και όταν τρέχει στην επίθεση στο τρανζίσιον… Αυτά τα τρία μαζί στοιχεία είναι σχεδόν ασταμάτητα».

Γουίλι Ερνανγκόμεθ: «Προσπαθεί να διαλύσει όποιον βρίσκει μπροστά του. Παίζει με τεράστια ένταση. Είναι παράδειγμα για τους άλλους παίκτες με τον τρόπο που αγωνίζεται. Το work ethic του είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένας από τους καλύτερους».

Ζακαρί Ρισασέ: «Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι… παρακολουθώντας τον από κοντά, κατά κάποιον τρόπο έχω επηρεαστεί από αυτόν. Είμαι εργατικός και μεγάλωσα έτσι. Αλλά το να βλέπεις τους μεγάλους παίκτες και την προσέγγισή του σίγουρα σε βοηθά να το διατηρείς. Η προσέγγισή του είναι ξεχωριστή. Ήταν πηγή έμπνευσης όσο μεγάλωνα».

Σιμόνε Φοντέκιο: «Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Όλοι ξέρουν τι παίκτης είναι. Είναι δύο φορές MVP στο NBA, το πιο σκληρό πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό λέει από μόνο του πολλά».

Νικολό Μέλι: «Ο Γιάννης είναι σίγουρα ένας απίστευτος παίκτης. Καταρχάς για την επιρροή που έχει στο παιχνίδι. Είναι πολύ σταθερός σε αυτό. Και παρόλο που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είναι πολύ ταπεινός στον τρόπο που παίζει. Πάντα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Παίζει με τεχνική, σίγουρα, αλλά το να φέρνεις αυτό το είδος ενέργειας σε κάθε παιχνίδι σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις το σώμα σου για την ομάδα. Νικήσαμε τη Σερβία και ο Ποτσέκο πηδάει πάνω του. Δεν θέλεις να σκέφτεσαι τι θα γινόταν αν τραυμάτιζε τον Γιάννη. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι μία από τις βασικές εικόνες που έχω για τον Γιάννη».

Λάουρι Μάρκανεν: «Ο Γιάννης είναι πραγματικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στο ένας εναντίον ενός. Προσπαθείς κάπως να τον ‘φορτώσεις’ και να τον αναγκάσεις να χάσει την μπάλα. Αλλά μπορεί να κάνει τόσα πολλά πράγματα στο παρκέ. Μπορείς να κάνεις την ανάλυση του αντιπάλου και να προσπαθήσεις να του πάρεις κάτι, αλλά νιώθω ότι έχει μερικά κόλπα στο ‘οπλοστάσιό‘ του που τον κάνουν πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις».

Ματέους Πονίτκα: «Ο Γιάννης είναι ένας πολεμιστής, είναι μαχητής, ποτέ δεν τα παρατάει. Έχει πολλά στοιχεία που δεν βλέπεις συχνά».

Φουρκάν Κορκμάζ: «Όποτε βρίσκεται στο γήπεδο, κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να τον παρακολουθείς. Όσα κάνει. Γιατί κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Παίζει γρήγορο και δυναμικό μπάσκετ και μπορεί να καλύψει το παρκέ εξαιρετικά. Και συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του. Παρόλο που έχει αποδείξει την αξία του, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Έχει ακόμη τεράστια προοπτική. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα».

Σάσου Σαλίν: «Ακριβώς όπως τον αποκαλούν. Είναι ο Greek Freak. Είναι αθλητικός, μπορεί να φτάσει στο καλάθι και να καρφώσει εύκολα ακόμα και από τη γραμμή των βολών. Είναι απλώς ένα φαινόμενο».

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Αθλητική Ροή
Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 22.08.25

Εθνική: Ο Σπανούλης «έκοψε» τον Νετζήπογλου, με 15 παίκτες συνεχίζει η Ελλάδα (pic)

Μετά το φιλικό με την Ιταλία ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε στον Όμηρο Νετζήπογλου οτι δεν συνεχίζει κι έτσι και η Εθνική μας συνεχίζει την προετοιμασίας της για το Eurobasket με 15 παίκτες.

Σύνταξη
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
Μπάσκετ 22.08.25

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά τη νίκη της Εθνικής μας επί της Ιταλίας με 76-74, για το τουρνουά «Ακρόπολις» και γνωστοποίησε οτι η 12άδα που αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ θα ανακοινωθεί την Κυριακή.

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)

Η Ελλάδα έβγαλε φοβερή ενέργεια στο δεύτερο και παρότι στην ανάπαυλα έχανε με 40-30, επικράτησε τελικά της αντιπάλου της, στην πρεμιέρα του Eurobasket Ιταλίας, με 74-76 στο ενθουσιώδες ΟΑΚΑ!

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21.08.25

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Βαριές κατηγορίες 23.08.25

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

