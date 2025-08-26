Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην 7η θέση των κορυφαίων του 21ου αιώνα

Μία ακόμη μεγάλη διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το CBS τον κατατάσσει στην 7η θέση της λίστας με τους καλύτερους παίκτες του 21ου αιώνα στο NBA.

Η συγκεκριμένη θέση δεν αποτελεί μόνο τιμή, αλλά και ένδειξη της σημαντικής επιρροής του Greek Freak στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Στη λίστα, ο Αντετοκούνμπο ξεπερνά μεγάλους παίκτες όπως ο Ντιρκ Νοβίτσκι, αλλά και σπουδαίους Αμερικανούς σταρ όπως οι Κέβιν Ντουράντ, Κέβιν Γκαρνέτ και Ντουέιν Γουέιντ.

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει ο Λεμπρόν Τζέιμς, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι Στεφ Κάρι και Τιμ Ντάνκαν αντίστοιχα.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Λεμπρόν Τζέιμς

2. Στεφ Κάρι

3. Τιμ Ντάνκαν

4. Νίκολα Γιόκιτς

5. Σακίλ Ο’Νιλ

6. Κόμπι Μπράιαντ

7. Γιάννης Αντετοκούνμπο

8. Κέβιν Ντουράντ

9. Κέβιν Γκαρνέτ

10. Ντιρκ Νοβίτσκι

11. Ντουέιν Γουέιντ

12. Κρις Πολ

13. Καουάι Λέοναρντ

14. Στιβ Νας

15. Τζέιμς Χάρντεν

16. Λούκα Ντόντσιτς

17. Τζέισον Κιντ

18. Ντουάιτ Χάουαρντ

19. Άντονι Ντέιβις

20. Άλεν Άιβερσον

21. Τρέισι ΜακΓκρέιντι

22. Ντέιμιαν Λίλαρντ

23. Τζέισον Τέιτουμ

24. Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ

25. Ράσελ Γουέστμπρουκ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ύψος 2,11 μέτρα και σε επίπεδο συλλόγων αγωνίζεται ως φόργουορντ για τους Μιλγουόκι Μπακς του NBA. Το μέγεθός του, η ταχύτητά του, η δύναμη και η χώρα που γεννήθηκε του έχουν δώσει το προσωνύμιο «Greek Freak». Θεωρείται ευρέως ως ένα από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ όλων των εποχών.