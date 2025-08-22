ESPN: Δεύτερος κορυφαίος NBAer που μετέχει στο Eurobasket ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στο ranking που δημοσίευσε το ESPN, με τους κορυφαίους NBAers που θα αγωνιστούν στο Eurobasket που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Greek Freak» βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης, μονάχα πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας.

Παράλληλα, σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί ότι στο εν λόγω ranking ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς είναι και πάνω από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Αναλυτικά το ranking του ESPN για τον κορυφαίο NBAer που μετέχει στο Eurobasket 2025

1) Νίκολα Γιόκιτς

2) Γιάννης Αντετοκούνμπο

3) Λούκα Ντόντσιτς

4) Φραντς Βάγκνερ

5) Άλπερεν Σενγκούν

6) Κρίσταπς Πορζίνγκις

7) Λάουρι Μάρκανεν

8) Ντένι Άβντιγια

9) Σάντι Αλντάμα

10) Νίμιας Κέτα

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έκανε πρεμιέρα με την Εθνική Ελλάδας στην φιλική αναμέτρηση επί της Σλοβενίας για το τουρνουά Ακρόπολις.

Ο «Greek Freak» από τα πρώτα του λεπτά στο παρκέ «έκλεψε τις εντυπώσεις» ενώ σκόραρε συνολικά, 25 πόντους.