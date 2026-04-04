Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην συνοριοφύλακας που είχε εξαφανιστεί στους Λογγάδες Ιωαννίνων
Τον πρώην συνοριοφύλακα Νίκο Κάκαβο από τις Λογγάδες Ιωαννίνων τον αναζητούσε και το «Φως στο Τούνελ» στο MEGA με τους συγγενείς του
Είκοσι ημέρες μετά την εξαφάνιση του στις 15 Μαρτίου, o άνδρας που αναζητούσαν οι συγγενείς του μέσα από το «Φως στο Τούνελ» εντοπίστηκε νεκρός σε μια απομονωμένη περιοχή στους Λογγάδες Ιωαννίνων βυθίζοντας στο πένθος όσους τον γνώριζαν.
Bρέθηκε κρεμασμένoς σε δέντρο μέσα σε κοίτη ρέματος , 500 μέτρα από το μικρό εκκλησάκι στην περιοχή Δρίσκος. Το σημείο απέχει μόλις δέκα λεπτά με τα πόδια από εκεί που τον είδε για τελευταία φορά μάρτυρας, να κατευθύνεται προς το κτήμα της οικογένειάς του.
Η έρευνα από το «Φως στο Τούνελ»
Το μακάβριο εύρημα εντόπισαν τυχαία δύο κυνηγοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Παρά την προχωρημένη αποσύνθεση, κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν. Η σορός φέρει αλλοιώσεις στο πρόσωπο και τα κάτω άκρα, πιθανότατα από άγρια ζώα.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στο τελευταίο σημείο όπου είχε εντοπιστεί ζωντανός, το οποίο είχε ερευνηθεί εξονυχιστικά τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν εκεί από την αρχή ή μεταφέρθηκε αργότερα;
Οι Αρχές καλούνται τώρα να δώσουν απαντήσεις στο πιο κρίσιμο ερώτημα, αν ο θανατός του οφείλεται σε αυτοχειρία. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Η διαμάχη με τον αδερφό του
Επιχείρηση ανάσυρσης από την ΕΜΑΚ
Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου όπου βρέθηκε η σορός, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά της.
Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες διεξήγαγαν την πρώτη έρευνα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενισχύοντας το σενάριο της αυτοχειρίας.
Η σορός του 55χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου, καθώς ο άνδρας αγνοούνταν για περισσότερες από δύο εβδομάδες.
