Κόρινθος: Μία σύλληψη για τον θάνατο της 43χρονης που καταπλακώθηκε από μπαλκόνι – Αναζητείται η ιδιοκτήτρια του κτιρίου

Στη σύλληψη ενός 53χρονου εργολάβου προχώρησαν οι αρχές στην Κόρινθο, στο πλαίσιο των ερευνών για την κατάρρευση μπαλκονιού που στοίχισε τη ζωή σε μία 43χρονη γυναίκα και τραυματίζοντας παράλληλα τον 10χρονο γιο της.

Παράλληλα αναζητούνται η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, ο επιβλέπων μηχανικός του έργου καθώς και εργάτες που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Εργασίες ανακαίνισης

Η 43χρονη διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι το κτήριο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, χωρίς ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί πλέγματα ή κορδέλες.

Όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 43χρονης, η οποία βρέθηκε διαμελισμένη, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά της και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η ζωή του 10χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.