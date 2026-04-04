Ισόβια στον καθηγητή πολεμικών τεχνών για τη δολοφονία της Ολγας – Συγκλονίζει η μητέρα της

Εκδικάστηκε χθες ενώπιον του Μικτού Ορκωτού δικαστηρίου η δίκη για την αδικοχαμένη Όλγα Δημητρακοπούλου. Σε μια απόφαση «σταθμό» για την ελληνική δικαστική πραγματικότητα, ο κατηγορούμενος παρά την πρωτόδικη καταδίκη του, ξανακάθισε στο εδώλιο αυτή τη φορά για βαρύτερη κατηγορία και τελικά, καταδικάστηκε.

Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια από τον βάναυσο ξυλοδαρμό της και τρία χρόνια από το πρώτο δικαστήριο, για να καταδικαστεί ο 50χρονος (σήμερα) σύντροφός της, ως ο δολοφόνος της.

Το χρονικό της φρίκης

Ιανουάριος 2022 και ο τότε σύντροφος της Όλγας, την σαπίζει στο ξύλο χτυπώντας της το κεφάλι στον τοίχο μέχρι να την αφήσει αναίσθητη… καλεί στο τηλέφωνο την αδερφή του και με κυνικότητα της ανακοινώνει: «ελάτε, σκότωσα την Όλγα!»

Η Όλγα εντοπίζεται αιμόφυρτη, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παραμένει σε κωματώδη κατάσταση για μήνες υποβάλλεται σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, όμως η κατάστασή της δεν είναι αναστρέψιμη…

Όσο εκείνη ψυχορραγεί στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο δάσκαλος του τζούντο, επιμένει ότι της έριξε «μόνο δυο χαστούκια» και καταδικάζεται σε πρώτο βαθμό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε δέκα χρόνια κάθειρξη, ενώ του αναγνωρίστηκε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Ο θάνατος της Ολγας και η μάχη της οικογένειας για δικαίωση

Την ώρα που ο αδίστακτος κακοποιός της Όλγας εκτίει ην ποινή του για την απόπειρα δολοφονίας, η Όλγα πεθαίνει. Υποκύπτει στα τραύματα που εκείνος της προκάλεσε καθώς παρά τη δύναμή της, δεν μπόρεσε να τα νικήσει. Λίγους μήνες μετά, πεθαίνει και ο πατέρας της, ο οποίος δεν άντεξε την απώλεια της.

Η μητέρα και τα αδέρφια της Όλγας, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν πως ο «δολοφόνος» της, δε θα καταδικαστεί ως τέτοιος και πως θα μείνει τόσο λίγο πίσω από τα κάγκελα.

Μαζί με τον δικηγόρο τους κινούν γη και ουρανό και ξανά στέλνουν τον 50χρονο στο εδώλιο, όπου το δικαστήριο με μία απόφαση «σταθμό» τον καταδικάζει για ανθρωποκτονία από πρόθεση χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Ενώ λοιπόν σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και 10 χρόνια κάθειρξη, 4 χρόνια μετά την αποτρόπαια πράξη του, ξανά κάθεται στο εδώλιο αυτή τη φορά για ανθρωποκτονία από πρόθεση και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

Πρόκειται για μία από τις σπανιότατες περιπτώσεις που επειδή το θύμα κατέληξε – αργότερα μεν, από τα χτυπήματα δε του τότε συντρόφου της, η δίκη επαναλήφθηκε και το αποτέλεσμα δικαίωσε την οικογένεια της άτυχης Όλγας.

Η κυρία Λίτσα Δημητρακοπούλου, μητέρα της Όλγας, μιλά στο in, μία μέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που όπως λέει, δικαιώνει την ψυχή της κόρης της.

«Περιμέναμε αυτή τη δικαίωση γιατί αυτό που έκανε αυτό το τέρας, ήταν πολύ βαρύ για μένα και την οικογένειά μου. Τέσσερις μήνες μετά το θάνατο του παιδιού μου έχασα και τον άντρα μου. Όλα τα οφείλουμε στον δικηγόρο μας τον κ. Προυσανίδη, ο οποίος μας στάθηκε σαν συγγενής. Η κόρη μου στην αρχή έμεινε ανάπηρη: δεν μίλαγε δεν μπορούσε να κουνηθεί. Φυσικά ο σκοπός της ήταν να τη σκοτώσει. Μάθαμε μετά ότι τις γυναίκες που είχε τις είχε μαχαιρώσει, και τους είχε κάνει πολλά. Σε κάποια θα έκανε κακό, και έτυχε αυτή να είναι το παιδί μου. Ο άνθρωπος αυτός μέχρι και χθες στο δικαστήριο έλεγε, εγώ τις έριξα τρία χαστούκια. Είναι δυνατόν να πεθάνει κανείς από τρία χαστούκια; Ο Γολγοθάς μας ήταν μεγάλος. 8 μήνες ήταν στο νοσοκομείο και 11 μήνες στο κέντρο αποκατάστασης. Είχαμε την ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα αλλά αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Η κόρη μου ήταν μια χαρά δεν είχε προβλήματα υγείας: το κεφάλι της, της το διέλυσε το αιμάτωμα δεν έφευγε με τίποτα. Είναι ο δολοφόνος της κόρης μου και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρούνται πολύ αυστηρά, για να βλέπουν και οι άλλοι και να αποτρέπονται. Τα δέκα χρόνια για απόπειρα δεν μας ικανοποιούσαν. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι δικαιωθήκαμε, όσο γίνεται γιατί το παιδί μου δεν γυρνάει πίσω. Κάθομαι και μιλάω με τις φωτογραφίες της. Να μείνει στη φυλακή για πάντα!»

Στο in και ο δικηγόρος της οικογένειας Λουκάς Προυσανίδης, ο οποίος κατόρθωσε αυτήν την δικαστική «νίκη» κατόπιν έρευνας και προσκομίσεως νομολογίας και από το εξωτερικό:

«Ήταν μία υπόθεση η οποία εκκίνησε από τις εγκληματικές πράξεις του δράστη το 2022. Στο δράστη τότε είχε αποδοθεί ποινική ευθύνη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πράγματι είχε διεξαχθεί το Μικτό Ορκωτό, είχε καταδικαστεί ομοφώνως για το αδίκημα όπως κατηγορούνταν τότε. Όμως είναι σπάνια πράγματι αυτή η υπόθεση διότι το αποτέλεσμα της εγκληματικής του πράξης, επήλθε μετά την καταδίκη. Η άτυχη Όλγα κατέληξε 15 μήνες μετά την βάναυση επίθεση του δράστη. Είχε ήδη καταδικαστεί και είχε ασκήσει ως κατηγορούμενος το ένδικο μέσο της εφέσεως από το οποίο και παραιτήθηκε. Η άποψη η δικιά μας είναι ότι παραιτήθηκε ακριβώς για να μην τύχει ενδεχομένως χειρότερης μεταχείρισης στον δεύτερο βαθμό. Ως εκ τούτου, εμείς οφείλαμε μετά το θάνατο της άτυχης Oλγας να ασκήσουμε νέα μηνυτήρια αναφορά με τον αδερφό της, γιατί στο μεταξύ από την στεναχώρια κατέληξε και ο πατέρας της, και επί της ουσίας ξεκίνησε πάλι η διαδικασία από την αρχή, πλέον όμως για την τετελεσμένη ανθρωποκτονία και όχι για την απόπειρα. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ήταν μία απλή σωματική βλάβη που από αμέλειά του είχε αποτέλεσμα το θάνατο. Αυτό όμως δεν έπεισε ούτε τακτικούς δικαστές και ενόρκους, ούτε και στον πρώτο βαθμό. Η βασική διαφορά στην υπόθεση αυτή η οποία πραγματικά σπανίζει για τα ελληνικά ποινικά χρονικά, ενδεχομένως και για τα ευρωπαϊκά, είναι ακριβώς ότι με την παραίτησή του από το ένδικο μέσο προσπάθησε να μη χειροτερεύσει την ποινική του κατάσταση παρόλο που το αποτέλεσμα επήλθε μετά από την καταδίκη του. Το θέμα είναι να δικαιωθεί η ψυχή της θανούσης αλλά και του πατέρα της».