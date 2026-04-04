Τι μπορεί να συμβεί αν οι Ιρανοί αιχμαλωτίσουν έναν Αμερικανό πιλότο

Στις 3 Απριλίου οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα μαχητικό αμερικανικό F-15E με τον έναν από τους δύο πιλότους να αγνοείται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως δεν ξέρει ακόμα πως θα αντιδράσει αν οι Ιρανοί εντοπίσουν πρώτοι τον πιλότο. Ωστόσο, για τον Economist σένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ακόμη γύρο κλιμάκωσης σε έναν πόλεμο που δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Αν και η αντιεροπορική άμυνα του Ιράν έχει καταστραφεί στο σύνολό της, ορισμένα στοιχεία της μπορούν να πλήξουν ευκαιριακά στόχους ξαφνικά.

Πολλοί άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους, όπως μια τεχνική βλάβη. Το Tasnim, ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την κύρια ένοπλη δύναμη της χώρας, ισχυρίστηκε ότι το IRGC κατέρριψε το αεροσκάφος.

Όπως σημειώνει το βρετανικό δημοσίευμα, η τύχη του πιλότου κρέμεται τώρα από μια κλωστή, ενώ το Ιράν έχει υποσχεθεί αμοιβή σε όσους εντοπίσουν το καταρριφθέν πλήρωμα. Ένας πολίτης μάλιστα φέρεται να προσέφερε 60.000 δολάρια.

Την ίδια στιγμή ένα μεταγωγικό αεροσκάφος HC-130 και ελικόπτερα HH-60W των ΗΠΑ αμφότερα ειδικά σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, επιχειρούν σε χαμηλό ύψος κατά τη διάρκεια της ημέρας πάνω από το Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, περίπου 400 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη φιλική βάση, στο Κουβέιτ.

Οι αποστολές διάσωσης είναι από μόνες τους εξαιρετικά επικίνδυνες, με τα αεροσκάφη να είναι ευάλωτα σε πυρά ελαφρών όπλων και ρουκέτες εκτοξευόμενες από τον πεζικάριους στρατιώτες.

Η κατάσταση θα κλιμακωθεί

Ο Economist εκτιμά πως αν ο Ντόναλντ Τραμπ στείλει το Ιράν «πίσω στη λίθινη εποχή, εκεί όπου ανήκει», όπως δήλωσε, τότε αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη ζωή για οποιουσδήποτε αιχμαλώτους.

Αν το Ιράν αιχμαλώτιζε έναν Αμερικανό αξιωματικό, αυτό θα αποτελούσε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Αν μπορούσε να επιδείξει έναν αιχμάλωτο πολέμου στην τηλεόραση -μια πράξη που θα παραβίαζε τις Συμβάσεις της Γενεύης- σημειώνει ο Economist, η χώρα θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, πέρα από τον αυστηρό έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ.

Η άρνηση παροχής οποιασδήποτε πληροφορίας για την τύχη ή την τοποθεσία του πιλότου θα μπορούσε επίσης να της δώσει πλεονέκτημα. Στις 3 Απριλίου το Ιράν δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει σε συνομιλίες με την Αμερική στο Ισλαμαμπάντ και ότι τα αιτήματα της Αμερικής ήταν απαράδεκτα.

Αν το μέλος του πληρώματος διασωθεί, το περιστατικό ενδέχεται να προκαλέσει κάποια ανησυχία στην Αμερική, αλλά δεν θα θεωρηθεί μεγάλη στρατιωτική οπισθοδρόμηση. Η Σερβία, για παράδειγμα, κατέρριψε ένα αμερικανικό αεροσκάφος stealth το 1999, με μικρή επίδραση στην έκβαση του πολέμου.

Ωστόσο, στη συνέχεια ο Economist προσθέτει πως ένας Αμερικανός αεροπόρος αιχμάλωτος στα χέρια του Ιράν θα προκαλούσε σχεδόν βέβαια αγανάκτηση σε πολλούς Αμερικανούς, ενδεχομένως ωθώντας τον Τραμπ να αντιδράσει σκληρά για να εξαναγκάσει το Ιράν να τον ή την επιστρέψει. Τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος έχει απειλήσει να ανατινάξει ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

Τι συνέβη σε πληρώματα Αμερικανών που αιχμαλωτίστηκαν

Οι αιχμάλωτοι πιλότοι έχουν συχνά βρεθεί στο επίκεντρο επιθετικών πολέμων που έχει διεξάγει η Αμερική. Στο Βιετνάμ, σχεδόν 500 μέλη αεροπορικών πληρωμάτων αιχμαλωτίστηκαν από το Βόρειο Βιετνάμ, με πιο γνωστό τον τον μετέπειτα γερουσιαστή Τζον Μακέιν.

Το 1983 ένας Αμερικανός ναυτικός αιχμαλωτίστηκε από συριακές δυνάμεις στον Λίβανο και κρατήθηκε για 30 ημέρες, προτού διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του.

Στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου το 1991, οι ΗΠΑ έχασαν 28 αεροσκάφη και το Ιράκ αιχμαλώτισε 16 πιλότους και μέλη πληρωμάτων ως αιχμαλώτους πολέμου. Τότε, όπως και στον δεύτερο πόλεμο το 2003 ο Σαντάμ Χουσεΐν χρησιμοποίησε καταρριφθέντες Αμερικανούς πιλότους για προπαγανδιστικούς σκοπούς, αναγκάζοντάς τους να καταγράψουν βιντεοσκοπημένες δηλώσεις κατά του πολέμου και παρουσιάζοντάς τους στην τηλεόραση.

Το Ιράν έχει επίσης αιχμαλωτίσει Αμερικανικό προσωπικό σε καιρό ειρήνης. Οι διπλωμάτες που συνελήφθησαν στην αμερικανική πρεσβεία το 1979 ήταν όμηροι, όχι αιχμάλωτοι πολέμου. Το 2016 δέκα μέλη πληρώματος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνελήφθησαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης κοντά στο νησί Φαρσί στον Περσικό Κόλπο. Κρατήθηκαν για λιγότερο από μία ημέρα, αν και φωτογραφήθηκαν γονατιστοί, με τα χέρια στο κεφάλι, με ταπεινωτικό τρόπο.