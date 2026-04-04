Κινεζικές εταιρείες εμπορεύονται πληροφορίες «θησαυρό» για την Τεχεράνη

Μπορεί το Ιράν να είναι βασικός προμηθευτής πετρελαίου της Κίνας, αλλά η τελευταία προσπαθεί να διατηρεί την εικόνα της ως ειρηνοποιού. Ωστόσο, κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία αιχμής αποκαλύπτουν δημοσίως τις κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων, προσφέροντας έτσι υπηρεσίες στην αμυνόμενη Τεχεράνη.

Όπως αποκαλύπτει η Washington Post που επικαλείται ερευνητές, ένα κύμα από viral αναρτήσες περιέγραφουν λεπτομερώς τον εξοπλισμό σε αμερικανικές βάσεις, τις κινήσεις των αμερικανικών ομάδων αεροπλανοφόρων και καταγράφουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο στρατιωτικά αεροσκάφη συγκροτούνταν για επιθέσεις στην Τεχεράνη.

Ιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποιούν εδώ και καιρό δεδομένα ανοιχτών πηγών -συμπεριλαμβανομένων ιχνηλατών πτήσεων, δορυφορικών εικόνων και δεδομένων ναυσιπλοΐας- για τη δημιουργία πληροφοριών αγοράς.

Όμως η αυξανόμενη ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης των κινεζικών εταιρειών καθιστά αυτά τα εργαλεία πιο ισχυρά, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη δυσκολία απόκρυψης των κινήσεων του αμερικανικού στρατού από αντιπάλους.

«Ο πολλαπλασιασμός ολοένα και πιο ικανών εταιρειών γεωχωρικής ανάλυσης του ιδιωτικού τομέα στην Κίνα θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και την ικανότητά της να αντιπαρατεθεί με τις αμερικανικές δυνάμεις σε μια κρίση», δήλωσε ο Ryan Fedasiuk, ερευνητής στο think tank American Enterprise Institute.

Για παράδειγμα η MizarVision, είναι μία από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν συνδυασμό δυτικών και κινεζικών δεδομένων, φιλτραρισμένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, για να καταγράφουν δραστηριότητα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, να παρακολουθούν ναυτικές κινήσεις και να εντοπίζουν τη θέση και τον αριθμό συγκεκριμένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας.

Εικόνες που αποδίδονται στην εταιρεία και αναρτήθηκαν σε κινεζικά και δυτικά ΜΜΕ μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραφαν, για παράδειγμα, τη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μ. Ανατολή λίγο πριν την Επιχείρηση Epic Fury, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης των αεροπλανοφόρων USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln.

Παρουσίαζαν επίσης λεπτομερείς αναλύσεις του αριθμού και των τύπων αεροσκαφών που συγκεντρώνονταν στη βάση Ovda στο Ισραήλ, στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία και στη βάση al-Udeid στο Κατάρ.

«Στο διάστημα πριν από την κλιμάκωση των εντάσεων στο Ιράν το 2026, εντοπίσαμε γρήγορα τις τοποθεσίες όπλων και εξοπλισμού που είχαν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή» και «αποκαλύψαμε» τα πρότυπα ανεφοδιασμού των αμερικανικών ομάδων αεροπλανοφόρων, αναφέρει ο ιστότοπος της MizarVision. Η MizarVision δεν δημοσιοποιεί τους πελάτες της και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Επίσης δεν αποκαλύπτει τις πηγές των δεδομένων που αναλύει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και ειδικοί των υπηρεσιών πληροφοριών δηλώνουν ότι η αύξηση των προσφορών από τον ιδιωτικό τομέα υποδεικνύει έναν αυξανόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια και αντικατοπτρίζει την πρόθεση του Πεκίνου να προβάλει τη δύναμη των πληροφοριακών του δυνατοτήτων.

«Καταλαβαίνω ότι αγοράζουν μεγάλο όγκο εικόνων από πραγματικούς συλλέκτες, όπως το δορυφορικό σύμπλεγμα Jilin που λειτουργεί η Κίνα», δήλωσε ο Fedasiuk, ο οποίος έχει παρακολουθήσει την άνοδο κινεζικών εταιρειών που προβάλλονται ως ειδικοί στην παρακολούθηση των κινήσεων του αμερικανικού στρατού.

Η Jing’an Technology, μια άλλη εταιρεία με έδρα το Χανγκζού που παρακολουθεί τις κινήσεις του αμερικανικού στρατού στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν καταγραφή δύο βομβαρδιστικών stealth B-2A των ΗΠΑ που επικοινωνούσαν μεταξύ τους κατά τα αρχικά πλήγματα της Επιχείρησης Epic Fury.

«Στα μάτια της τεχνητής νοημοσύνης δεν υπάρχει απόλυτη “stealth”», ανέφερε σε ανάρτηση σε κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την ανάλυσή της στις αρχές Μαρτίου. Η εταιρεία διέγραψε αργότερα την καταγραφή. Σε παλαιότερες αναρτήσεις, ισχυρίζεται ότι έχει παρακολουθήσει παρόμοιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ στρατηγικών βομβαρδιστικών B-52 των ΗΠΑ που πραγματοποιούσαν περιπολίες κοντά στη Βενεζουέλα τον Οκτώβριο.

«Ενώ οι απλοί πολίτες ακόμη συζητούσαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, [η Jing’an] διασταύρωνε μανιωδώς τεράστιες ποσότητες δεδομένων πλοίων και πτήσεων μέσα σε λίγες ημέρες, από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου, εντοπίζοντας περισσότερα από 100 αμερικανικά πολεμικά πλοία, δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και καταγράφοντας περισσότερες από 100.000 κινήσεις σχετιζόμενες με τον στρατό», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση.

Μήπως μπλοφάρουν;

Ωστόσο, κάποιοι Αμερικανοί ειδικοί, συνεχίζει η αμερικανική εφημερίδα, είναι σκεπτικοί ως προς το αν κινεζικές εταιρείες μπορούν να διεισδύσουν στις επικοινωνίες stealth των ΗΠΑ, αλλά προειδοποιούν ότι η άνοδος τέτοιων εταιρειών είναι ανησυχητική.

«Ακόμη κι αν η δυνατότητα δεν υπάρχει ακόμη… η μεγάλη ανησυχία αφορά την πρόθεση», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που παρακολουθεί τεχνολογικές απειλές από αντιπάλους των ΗΠΑ και μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα κενά στις πραγματικές πληροφοριακές δυνατότητες της Κίνας υποδηλώνουν ότι οι δυνατότητες αυτών των εταιρειών ενδέχεται να είναι υπερβολικές.

«Νομίζω ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών αισθάνονται αυτή την πίεση. Και ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουν είναι να έχουν αυτές τις εταιρείες να βγαίνουν και να λένε: μπορούμε να δούμε όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στην Washington Post ο Dennis Wilder, ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Εξωτερικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Georgetown, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως αναπληρωτής βοηθός διευθυντή της CIA για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το έργο ιδιωτικών εταιρειών όπως η MizarVision και η Jing’an θα μπορούσε επίσης να προσφέρει στο Πεκίνο έναν εύλογο τρόπο να βοηθά εταίρους, διατηρώντας παράλληλα επίσημη απόσταση από συγκρούσεις.

«Το κράτος μπορεί να επωφεληθεί από την καινοτομία του ιδιωτικού τομέα και μπορεί επίσης να αποποιηθεί, να πιστωθεί ή να αποδώσει ευθύνη για τις ενέργειες φαινομενικά ιδιωτικών εταιρειών, ακόμη και όταν αυτές λειτουργούν υπό την καθοδήγηση του κράτους ή με ισχυρή ευθυγράμμιση με αυτό», δήλωσε ο Fedasiuk.