Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 12,3χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χλμ ανατολική νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Μαρτίου είχε σημειωθεί σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε αρκετά σπίτια.

Οι σεισμολόγοι εμφανίζοντας καθησυχαστικοί και υπογραμμίζουν ότι αναμένονται σεισμικές δονήσεις για αρκετές μέρες ακόμη.