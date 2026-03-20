Νέος ισχυρός σεισμός στη Θεσπρωτία – Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ημέρες
Τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Πετρέλαιο: Σενάριο τρόμου για 180 δολάρια το βαρέλι
- Με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο ανήλικος – Κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή
- Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Μπαράζ σεισμικών δονήσεων σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία.
O πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ με το επίκεντρό του να είναι 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων πολύ κοντά και στη Θεσπρωτία.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε διάρκεια, περιλάμβανε βουή και έγινε πολύ αισθητή σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και του Ιονίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.
Ακολούθησε στις 11.40 σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων. Tο επίκεντρο εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος ήταν 19,2 χιλιόμετρα.
Λίγο αργότερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιατών.
Ακολούθησε και άλλος σεισμός στις 11.50 και πάλι στην ίδια περιοχή και είχε μέγεθος 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια βορειονατολικά της Αγίας Κυριακής με εστιακό βάθος 17,2 χιλιόμετρα.
Δείτε παρακάτω τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στην Ήπειρο. Τις τελευταίες ημέρες η συγκεκριμένη περιοχή έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και στους κατοίκους υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
- Ξαναπρασινίζει το παραλίμνιο μέτωπο της Δοϊράνης
- Ο Ροντινέι ανέβασε φωτογραφία με τον Άντονι στο ματς με τον Παναθηναϊκό (pics)
- Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
- Μίλτος Πασχαλίδης: Η συγγραφή, η πατρότητα και τα δάκρυα του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον αδερφό του
- Νέος ισχυρός σεισμός στη Θεσπρωτία – Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ημέρες
- Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- H OpenAI ετοιμάζει «superapp» που συνδυάζει το ChatGPT με browser
- «Λευκός καπνός» για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ
