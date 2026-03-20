Νέος ισχυρός σεισμός στη Θεσπρωτία – Μπαράζ δονήσεων τις τελευταίες ημέρες

Μπαράζ σεισμικών δονήσεων σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

O πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ με το επίκεντρό του να είναι 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων πολύ κοντά και στη Θεσπρωτία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε διάρκεια, περιλάμβανε βουή και έγινε πολύ αισθητή σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και του Ιονίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

Ακολούθησε στις 11.40 σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων. Tο επίκεντρο εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος ήταν 19,2 χιλιόμετρα.

Λίγο αργότερα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Φιλιατών.

Ακολούθησε και άλλος σεισμός στις 11.50 και πάλι στην ίδια περιοχή και είχε μέγεθος 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βόρεια βορειονατολικά της Αγίας Κυριακής με εστιακό βάθος 17,2 χιλιόμετρα.

Δείτε παρακάτω τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στην Ήπειρο. Τις τελευταίες ημέρες η συγκεκριμένη περιοχή έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και στους κατοίκους υπάρχει μεγάλη ανησυχία.