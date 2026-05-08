Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το 3-1 και την πρόκριση στο Final-4

Ώρα για Game 4 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια! Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 21:15, στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play offs της Euroleague. Οι «πράσινοι» φυσικά θα κυνηγήσουν τη νίκη για το 3-1 που θα τους δώσει την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5), με τη Ρεάλ Μαδρίτης να περιμένει ήδη στον ημιτελικό.

Από την άλλη πλευρά, οι «νυχτερίδες» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να γυρίσει η σειρά πίσω στη Βαλένθια την επόμενη εβδομάδα, όπου με τη δύναμη της έδρας τους θα ψάξουν αυτοί με τη σειρά τους την ολική ανατροπή και πρόκριση.

Μια μέρα πριν το κρίσιμο Game 4, πλάνα από το ξενοδοχείο διαμονής της Βαλένθια στην πρωτεύουσα έδειχναν τον Πουέρτο να μετακινείται με πατερίτσες, κάτι που προϊδέαζε πως ο παίκτης δύσκολα θα έπαιζε στο τέταρτο παιχνίδι.

Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση της Βαλένθια, η κατάσταση της υγείας του καθιστά την συμμετοχή του σχεδόν απίθανη, ενώ έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιβεβαιωμένη απουσία του Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης των «νυχτερίδων» αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του «T-Center» έπειτα από άτσαλη πτώση που είχε στο παρκέ, στο οποίο έδειξε να πατάει στραβά το πόδι του.

Για τον Παναθηναϊκό παραμένει εκτός δράσης ο αρχηγός του, Κώστας Σλούκας.