Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ
Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για το Game 4 κόντρα στη Βαλένθια έχουν εξαντληθεί.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (8/5, 21:15) τη Βαλένθια στο «Telekom Center» για το Game 4 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.
Οι Πράσινοι θέλουν να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση στο Final Four, έχοντας στο πλευρό τους οπαδούς τους, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός προηγείται στη σειρά με 2-1 νίκες και θέλει να καθαρίσει την πρόκριση επί ελληνικού εδάφους καθώς αν ηττηθεί θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στην Ισπανία.
𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝟰 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠
You ’ve made it clear once again: Our HOME is ready for another BIG battle! 🔥
Tickets for the Game 4 of the EuroLeague Playoffs against @valenciabasket are officially SOLD OUT. You’ve proven once again that #PAOFans are the… pic.twitter.com/5NcHnOKczr
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 7, 2026
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Το αποδείξατε για άλλη μια φορά: Το γήπεδό μας είναι έτοιμο για μια ακόμη μεγάλη μάχη!
Τα εισιτήρια για τον 4ο αγώνα των πλέι οφ της Euroleague εναντίον της Βαλένθια έχουν επίσημα εξαντληθεί. Αποδείξατε για άλλη μια φορά ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη.
Μια νίκη μας χωρίζει, ας την κατακτήσουμε».
