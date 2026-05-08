Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 05:15

Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) κάλεσε χθες Πέμπτη τις αμερικανικές αρχές να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την έρευνά τους για τον θάνατο της Σιρίν Αμπού Ακλεχ, της γνωστής αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου του δικτύου Αλ Τζαζίρα η οποία σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη τον Μάιο του 2022 (στη φωτογραφία από cjpme.org, επάνω, τοιχογραφία με την εικόνα της Σιρίν Αμπού Ακλεχ και το αίτημα για δικαιοσύνη).

«Αν και το FBI κατά πληροφορίες άρχισε να διενεργεί έρευνα για τη δολοφονία της τον Νοέμβριο του 2022, δεν έχει σημειωθεί καμιά εμφανής πρόοδος», επικρίνει η CPJ σε ανακοίνωσή της σχετικά με επιστολή που απηύθυνε στον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς και στον διευθυντή του FBI (της ομοσπονδιακής αστυνομίας), τον Κας Πατέλ.

«Αυτή η συνεχιζόμενη ατιμωρησία στέλνει το επικίνδυνο μήνυμα ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να στοχοποιούνται χωρίς καμιά συνέπεια»

«Αυτή η ανησυχητική απουσία απτής προόδου—τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Αμπού Ακλεχ—σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αντιδράσει άμεσα και αμερόληπτα στον φόνο αμερικανίδας υπηκόου από ξένο στρατό», τονίζει η μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου στη δισέλιδη επιστολή.

Η Σιρίν Αμπού Ακλεχ, γνωστή για την κάλυψη της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης επί δύο δεκαετίες, σκοτώθηκε στην είσοδο καταυλισμού παλαιστίνιων προσφύγων στην Τζενίν, την 11η Μαΐου 2022, ενώ φόραγε κράνος και αλεξίσφαιρο γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός την εποχή, ο Ναφτάλι Μπένετ, είχε υποστηρίξει αρχικά πως πιθανόν σκοτώθηκε από πυρά παλαιστίνιων μαχητών.

Κατόπιν, όμως, εσωτερική έρευνα του ισραηλινού στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» η ρεπόρτερ, 51 ετών, «να χτυπήθηκε, από ατύχημα, από σφαίρα του ισραηλινού στρατού εναντίον ύποπτων παλαιστίνιων ενόπλων».

Οι ισραηλινές αρχές απέρριψαν ωστόσο κάθε ενδεχόμενο να διεξαχθεί ποινική δίκη.

Δημοσιογραφικές έρευνες υπέδειξαν, απεναντίας, ότι η δημοσιογράφος στοχοποιήθηκε εσκεμμένα—από επίλεκτο σκοπευτή.

«Βαθιά απογοητευμένη» η οικογένεια

Σε ανακοίνωσή της, που δημοσιοποιήθηκε επίσης χθες από τη CPJ, η οικογένεια της Σιρίν Αμπού Ακλεχ δήλωσε «βαθιά απογοητευμένη» εξαιτίας της «απουσίας ουσιαστικής δράσης» από πλευράς των κυβερνήσεων των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.

«Αυτή η συνεχιζόμενη ατιμωρησία στέλνει το επικίνδυνο μήνυμα ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να στοχοποιούνται χωρίς καμιά συνέπεια», ανέφερε η οικογένεια.

Στην ετήσια έκθεσή της που έδωσε στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο, η CPJ επέρριψε στον στρατό του Ισραήλ την ευθύνη για τα δυο τρίτα των 129 θανάτων δημοσιογράφων ή εργαζομένων στον Τύπο που σκοτώθηκαν το 2025 σε όλο τον κόσμο.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του είχε τότε απορρίψει «σθεναρά» τις «κατηγορίες» της ΜΚΟ, διαβεβαιώνοντας πως δεν στοχοποιεί «εσκεμμένα» ούτε «δημοσιογράφους» ούτε «μέλη των οικογενειών τους».

Πηγή: ΑΠΕ

Ασφαλιστικές
Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Γεώργιος Μαζιάς
Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Σύνταξη
Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
«Είναι πιθανό» 07.05.26

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι

Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Σύνταξη
Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ακριβό το κόστος 07.05.26

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

