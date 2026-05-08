Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Παλιές κλήσεις ΚΟΚ: Πώς να λύσετε τον γρίφο – Πότε «σβήνονται»
Ελλάδα 08 Μαΐου 2026, 06:07

Παλιές κλήσεις ΚΟΚ: Πώς να λύσετε τον γρίφο – Πότε «σβήνονται»

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παλιές κυρώσεις, πότε «σβήνουν» και γιατί οι τοπικές Αρχές δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια

Κώστας Ντελέζος
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Οι παλιές κλήσεις του ΚΟΚ αποτελούν εδώ και χρόνια μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδιασμού των πολιτών απέναντι στους δήμους. Πρόστιμα στάθμευσης ή άλλες παραβάσεις που είχαν επιβληθεί πριν από πολλά χρόνια εμφανίζονται ξαφνικά ως δημοτικές οφειλές – συχνά με μεγάλες προσαυξήσεις – σε χρόνο που ο πολίτης δυσκολεύεται ακόμη και να θυμηθεί τα πραγματικά περιστατικά.

Οι δήμοι έχουν δικαίωμα να βεβαιώνουν και να εισπράττουν πρόστιμα – όχι όμως χωρίς χρονικά όρια

Το πρόβλημα, όπως τονίζεται από τους νομικούς, δεν αφορά μόνο τη διοικητική οργάνωση. Αγγίζει τον πυρήνα της ασφάλειας δικαίου. Μέχρι πότε μπορεί ένας δήμος να βεβαιώσει μια κλήση; Πότε χάνει το δικαίωμα να την εισπράξει; Και τι αλλάζει με τον Ν. 5027/2023 και τη νέα νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων;

Η απάντηση βρίσκεται σε μία κρίσιμη διάκριση, η οποία συχνά συγχέεται ακόμη και στη δημόσια συζήτηση. Μέσα από τις επόμενες επισημάνσεις της «Νομικής Βιβλιοθήκης», δίδονται κρίσιμες απαντήσεις, κυρίως για τις προθεσμίες βεβαίωσης μιας οφειλής από κλήση του ΚΟΚ και την παραγραφή της.

Οπως επισημαίνεται, η νομολογία και ο Νόμος 5027/2023 διαμορφώνουν πλέον ένα πιο σαφές πλαίσιο απέναντι στις παλιές κλήσεις ΚΟΚ. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι οι δήμοι έχουν δικαίωμα να βεβαιώνουν και να εισπράττουν πρόστιμα – όχι όμως χωρίς χρονικά όρια. «Η έγκαιρη διοικητική δράση δεν αποτελεί διαδικαστική λεπτομέρεια. Είναι η ουσιαστική προϋπόθεση νομιμότητας και προστασίας του πολίτη απέναντι στον διοικητικό αιφνιδιασμό», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Άλλο βεβαίωση, άλλο είσπραξη

Για να κατανοήσει κανείς τι ισχύει σήμερα, πρέπει πρώτα να ξεχωρίσει δύο διαφορετικά στάδια. Αφενός την ταμειακή βεβαίωση. Είναι η διαδικασία με την οποία ο δήμος περνά το πρόστιμο μιας κλήσης του ΚΟΚ στα επίσημα βεβαιωμένα έσοδά του. Από εκεί και πέρα αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς είσπραξης.

Αφετέρου την είσπραξη της ήδη βεβαιωμένης οφειλής. Αφορά το επόμενο στάδιο, δηλαδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο δήμος μπορεί να αναζητήσει τα χρήματα μέσω διοικητικής εκτέλεσης ή άλλων εισπρακτικών μέτρων.

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τη νομολογία, είναι καθοριστική, γιατί:

  • Η προθεσμία για τη βεβαίωση είναι διαφορετική.
  • Ενώ και η παραγραφή της είσπραξης λειτουργεί διαφορετικά.
  • Η μία διαδικασία δεν «θεραπεύει» τα λάθη της άλλης.

Παλιές κλήσεις

Με βάση τον παλαιότερο ΚΟΚ (Νόμος 2696/1999), τα πρόστιμα που διαπίστωναν οι αρμόδιες Αρχές διαβιβάζονταν στους δήμους για βεβαίωση και είσπραξη. Στην πράξη, όμως, η διαδικασία καθυστερούσε συστηματικά, καθώς οι υπηρεσίες διαβίβαζαν αργά τα στοιχεία, ενώ οι δήμοι δυσκολεύονταν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις να παραμένουν «παγωμένες» επί χρόνια.

Ετσι, δημιουργήθηκε το φαινόμενο των «ξεχασμένων κλήσεων» που εμφανίζονταν πολύ αργότερα, συχνά χωρίς ο πολίτης να έχει λάβει ουσιαστική ενημέρωση. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε μεγάλο αριθμό αναφορών ήδη πριν από το 2018, ενώ οι δικαστικές προσφυγές πολλαπλασιάστηκαν.

Τα πρόστιμα του ΚΟΚ και η «τριετία»

Η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων διαμόρφωσε σταδιακά έναν σταθερό κανόνα για τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Σύμφωνα με διάφορες αποφάσεις (ΔΠΑ 8816/2021 και ΔΕφΑθ 3402/2019), αλλά και όπως προβλέπει η Εγκύκλιος 534/4.5.2023 του υπουργείου Εσωτερικών, για τα αυτοτελή πρόστιμα – όπως είναι οι παραβάσεις στάθμευσης – ισχύει η αποσβεστική προθεσμία των τριών ετών για την ταμειακή βεβαίωση. Με απλά λόγια, αν ο δήμος δεν βεβαιώσει την κλήση μέσα στην προβλεπόμενη τριετία, χάνει το σχετικό δικαίωμα είσπραξης.

Η σημασία αυτής της προθεσμίας είναι θεμελιώδης. Δεν αποτελεί μια τυπική γραφειοκρατική λεπτομέρεια, αλλά μηχανισμό προστασίας του πολίτη έναντι της «απεριόριστης διοικητικής αδράνειας». Ενα από τα βασικά επιχειρήματα των δήμων ήταν ότι πολλές φορές απαιτείται χρόνος για να εντοπιστεί ο πραγματικός υπόχρεος, ιδιαίτερα όταν η παράβαση διαπιστώνεται χωρίς την παρουσία οδηγού.

Η νομολογία όμως έθεσε σαφή όρια. Η απόφαση ΜΔΠρΑθ 16375/2023 ξεκαθάρισε ότι η διοικητική δυσχέρεια ταυτοποίησης του παραβάτη δεν επιτρέπει απεριόριστη καθυστέρηση της βεβαίωσης. Ακόμα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η διοίκηση μπορεί να χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για έρευνα και διασταύρωση των στοιχείων, όμως εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως η αδυναμία άμεσου εντοπισμού του οδηγού, η καθυστέρηση των υπηρεσιών του δήμου και τα οργανωτικά του προβλήματα «δεν αναστέλλουν την αποσβεστική τριετία».

Η κλήση στο παρμπρίζ και ο Νόμος 5027/2023

Ενα ακόμη κρίσιμο ζήτημα ήταν αν αρκεί η νόμιμη τοποθέτηση της κλήσης στο όχημα για να διατηρεί ο δήμος απεριόριστο χρόνο βεβαίωσης. Η απάντηση της νομολογίας είναι αρνητική. Η απόφαση ΜΔΠρΑθ 15223/2019 διαχώρισε καθαρά τη φάση επιβολής της παράβασης από τη φάση της ταμειακής βεβαίωσης. Το γεγονός ότι η κλήση τοποθετήθηκε νόμιμα στον ανεμοθώρακα του οχήματος δεν σημαίνει ότι ο δήμος μπορεί να τη βεβαιώσει οποτεδήποτε στο μέλλον. Αν η ταμειακή βεβαίωση γίνει εκπρόθεσμα, η αξίωση παραγράφεται (αποσβέννυται). Δηλαδή, η αρχική νομιμότητα της κλήσης δεν «σώζει» τη μεταγενέστερη καθυστέρηση.

Το 2023 ο νομοθέτης εισήγαγε ένα νέο γενικό πλαίσιο για τα δημοτικά έσοδα με το άρθρο 166Α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μέσω του άρθρου 39 του Ν. 5027/2023. Η μεγάλη αλλαγή ήταν ότι θεσπίστηκε ρητά αποσβεστική προθεσμία. Ειδικότερα, η Εγκύκλιος 534/4.5.2023 του υπουργείου Εσωτερικών ήρθε να διευκρινίσει ότι η νέα πενταετής προθεσμία δεν αποτελεί απλή «παραγραφή», αλλά πραγματική απόσβεση της αξίωσης. Δηλαδή, μετά την παρέλευση του χρόνου (της πενταετίας), η αξίωση δεν είναι απλώς δυσχερής δικαστικά, αλλά παύει να υπάρχει νομικά. Στην πράξη, τα ποσά πρέπει να διαγράφονται ως αποσβεσθέντα.

Παρότι ο νέος νόμος εισήγαγε γενικά την «πενταετία», στα πρόστιμα του ΚΟΚ συνεχίζει να εφαρμόζεται το ειδικότερο καθεστώς της τριετούς προθεσμίας για την ταμειακή βεβαίωση. Ο λόγος είναι ότι η νομολογία έχει ήδη θεμελιώσει ειδικό κανόνα για τα αυτοτελή πρόστιμα, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 71 του Ν. 542/1977. Ετσι, η πενταετία του νέου πλαισίου δεν καταργεί αυτομάτως την ειδική τριετή «οροφή» για τα πρόστιμα ΚΟΚ. Η ίδια η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ επιμένει στη διάκριση αυτή.

Επίσης, ο Νόμος 5027/2023 προέβλεψε μεταβατική ρύθμιση για τις οφειλές που είχαν γεννηθεί έως τις 31.12.2018. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε αρχικά ανησυχία ότι οι δήμοι θα μπορούσαν να επαναφέρουν μαζικά παλιές απαιτήσεις. Ωστόσο, η Εγκύκλιος 534/4.5.2023 του υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι η μεταβατική διάταξη δεν αναβιώνει απαιτήσεις που έχουν ήδη αποσβεστεί. Επομένως, αν η τριετία έχει ήδη παρέλθει, η οφειλή δεν μπορεί να «αναστηθεί» μέσω της μεταβατικής ρύθμισης. Αυτό θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες.

Η μεγάλη παρεξήγηση

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο αφορά την είσπραξη. Εδώ ισχύει διαφορετικός κανόνας. Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4270/2014, οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ παραγράφονται ύστερα από είκοσι χρόνια. Ομως, η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα. Δεν αφορά, δηλαδή, το αν η αρχική ταμειακή βεβαίωση έγινε σωστά. Αυτό είναι το σημείο που συχνά δημιουργεί σύγχυση.

Η πρόσφατη νομολογία (απόφαση ΜΔΠρΑθ 5230/2025) επιβεβαιώνει σταθερά ότι η εικοσαετής παραγραφή δεν «θεραπεύει» μια εκπρόθεσμη βεβαίωση οφειλής. Το δικαστήριο εξέτασε υπόθεση αναγκαστικής εκτέλεσης για παλαιά πρόστιμα του ΚΟΚ και ξεκαθάρισε ότι πρώτα ελέγχεται αν η ταμειακή βεβαίωση έγινε νόμιμα και εντός προθεσμίας, και μόνο ύστερα από αυτό εξετάζεται η εικοσαετής παραγραφή της είσπραξης.

Στην πράξη

Η σημερινή εικόνα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Βήμα 1. Ελέγχεται αν η κλήση βεβαιώθηκε εγκαίρως. Αν η ταμειακή βεβαίωση έγινε μετά την προβλεπόμενη τριετία, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσμένη.

Βήμα 2. Αν η βεβαίωση ήταν νόμιμη, εξετάζεται η είσπραξη. Σε αυτή τη φάση ισχύει η εικοσαετής παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης.

Βήμα 3. Εξετάζονται τυχόν πράξεις διακοπής της παραγραφής. Οι διοικητικές πράξεις είσπραξης μπορεί να επηρεάζουν την πορεία της παραγραφής.

Το Πόρισμα 364644/33380 της 2.6.2025 του Συνηγόρου του Πολίτη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει θεσμικά τη βασική αρχή που πλέον κυριαρχεί στη νομολογία. «Η διοίκηση δεν μπορεί να αφήνει εκκρεμότητες να λιμνάζουν επί αόριστο χρόνο και να μεταφέρει το κόστος της αδράνειάς της στους πολίτες», τονίζεται στο πόρισμα.

Ο νέος ΚΟΚ του Νόμου 5209/2025 μεταβάλλει το νομοθετικό τοπίο και εισάγει νέες ρυθμίσεις, ωστόσο για τις παλιές κλήσεις ο βασικός άξονας παραμένει ο ίδιος: ο χρόνος, η έγκαιρη βεβαίωση και τα όρια της διοικητικής εξουσίας.

Πρακτικός οδηγός: Πότε «σβήνει» μια κλήση του ΚΟΚ

  • Αν δεν βεβαιωθεί εγκαίρως: Η ταμειακή βεβαίωση πρέπει να γίνει εντός της ειδικής τριετούς προθεσμίας.
  • Αν έχει ήδη βεβαιωθεί: Ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την είσπραξη μέσα στην εικοσαετία.
  • Η 20ετία δεν διορθώνει κάποια καθυστερημένη βεβαίωση: Αν η αρχική βεβαίωση έγινε εκπρόθεσμα, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσμένη.
  • Οι μεταβατικές διατάξεις δεν αναβιώνουν «σβησμένες» απαιτήσεις: Ο νόμος 5027/2023 δεν επαναφέρει οφειλές που είχαν ήδη αποσβεστεί.

Όταν εμφανίζεται μια παλιά οφειλή από κλήση του ΚΟΚ, τα κρίσιμα ερωτήματα είναι:

  • Πότε διαπιστώθηκε η παράβαση;
  • Πότε έγινε η ταμειακή βεβαίωση;
  • Υπάρχει αποδεικτικό νόμιμης βεβαίωσης;
  • Έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια;
  • Υπήρξαν μεταγενέστερες πράξεις είσπραξης;
  • Έχει παρέλθει η εικοσαετία;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι συχνά καθοριστική για το αν η οφειλή μπορεί ακόμα να διεκδικηθεί νόμιμα.

Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»
Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ευρωβουλευτές στις ελληνικές φυλακές προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι «η διόγκωση του προβλήματος είναι αποτέλεσμα πλήρως ανορθολογικών επιλογών της κυβέρνησης».

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

