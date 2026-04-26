Μπορώ να περάσω το φανάρι με… πορτοκαλί; Τι λέει ο νέος ΚΟΚ και ποιο είναι το πρόστιμο

Το πορτοκαλί φανάρι συχνά φέρνει σε δύσκολη θέση τους οδηγούς, καθώς καλούνται μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν. Ωστόσο, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής ως προς το τι πρέπει να γίνει.

Για πολλούς αποτελεί μια «γκρίζα ζώνη», αφού η αντίδραση εξαρτάται συχνά από τις συνθήκες της στιγμής. Παρ’ όλα αυτά, το πορτοκαλί στρογγυλό φανάρι δεν είναι απλώς προειδοποιητικό χωρίς υποχρεώσεις.

Ο βασικός του σκοπός είναι να ειδοποιήσει έγκαιρα τον οδηγό ότι επίκειται διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να προλάβει να σταματήσει με ασφάλεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν ανάψει σταθερό κίτρινο φως κυκλικής μορφής, «ο οδηγός σταματά προ της ειδικής γραμμής διακοπής αυτής ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε αρκετή απόσταση από τον σηματοδότη, ώστε η σηματοδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώς ορατή, και παραμένει σε στάση μέχρις ότου ανάψει το πράσινο φως. Ο οδηγός δεν εισέρχεται στον οδικό κόμβο, ούτε κινείται πάνω στις διαβάσεις πεζών, εάν ο σηματοδότης είναι τοποθετημένος στο μέσο ή στην απέναντι πλευρά του κόμβου»

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική εξαίρεση σε σχέση με τον ερυθρό σηματοδότη. Όπως αναφέρεται στη συνέχεια του Άρθρου 9, ο οδηγός μπορεί να συνεχίσει την πορεία του «εάν βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια».

Διαφορετική είναι η περίπτωση όταν το πορτοκαλί φως αναβοσβήνει, κάτι που συναντάται συνήθως σε φανάρια εκτός λειτουργίας ή σε περιοχές με μειωμένη κυκλοφορία, κυρίως τη νύχτα. Τότε, ο οδηγός πρέπει να μειώσει ταχύτητα και να κινηθεί με αυξημένη προσοχή, δίνοντας προτεραιότητα τόσο στους πεζούς όσο και στα διερχόμενα οχήματα.

Ποιο είναι το πρόστιμο

Αναφορικά με τις κυρώσεις που θα αντιμετωπίσει κάποιος που θα παραβιάσει το πορτοκαλί σηματοδότη, είναι αρκετά πιο ήπιες σε σχέση με το «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, η παραβίαση του πορτοκαλί σηματοδότη εμπίπτει στην κατηγορία «Ε1-Α» και τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, χωρίς αφαίρεση διπλώματος.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη επιφέρει αρκετά πιο αυστηρές ποινές που ξεκινούν από τα 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.