Το λάθος που κάνουν αρκετοί οδηγοί όταν παρκάρουν – Ποιος ο κίνδυνος και ποιες οι πιθανές κυρώσεις
Ένα λάθος που μπορεί να επιφέρει πρόστιμο ή ακόμα και φυλάκιση.
Την ώρα που η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης παραμένει δύσκολη στα αστικά κέντρα, με τους οδηγούς να αναγκάζονται αρκετές φορές να ψάχνουν για αρκετά λεπτά να βρουν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητό τους.
Μάλιστα, ορισμένες φορές καταφεύγουν σε λύσεις που τους φέρνουν αντιμέτωπους με τους άνδρες της Τροχαίας και την επιβολή κάποιου προστίμου για παράνομη στάθμευση.
Μια από τις «λύσεις» αρκετών οδηγών είναι η επιλογή να τοποθετήσουν το όχημά τους ή ένα μέρος του πάνω στο πεζοδρόμιο. Σε αυτή την περίπτωση, η παράβαση τιμωρείται από την Ελληνική Αστυνομία με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για ένα μήνα, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παραπτωμάτων στη στάθμευση, όπως αυτή σε φρεάτια αποχετεύσεων.
Το άρθρο του ΚΟΚ
Αν και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο άρθρο 38 με τίτλο «Στάση και στάθμευση» αναφέρει ρητά πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων, υπάρχει ένα «κενό» που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στους οδηγούς.
Ειδικότερα, ο ΚΟΚ ορίζει ότι η στάθμευση επιτρέπεται μόνο όταν δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή δεν δημιουργείται κίνδυνος. Όμως η παραμονή ενός αυτοοκινήτου ή μέρους αυτού πάνω σε κάποιο φρεάτιο θα ήταν κάτι που μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο από τις Αρχές.
Και αυτό γιατί τα φρεάτια πρέπει να παραμένουν προσβάσιμα για συντήρηση και έκτακτες ανάγκες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Επιπλέον, τα φρεάτια δεν είναι σχεδιασμένα να αντέχουν το βάρος οχημάτων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο στα φρεάτια, όσο και στα οχήματα.
Πιθανές κυρώσεις
Σε περίπτωση ζημιάς ή παρεμπόδισης λειτουργίας τέτοιων υποδομών, προβλέπονται ακόμη και ποινικές κυρώσεις αν σημειωθεί κάποιο πρόβλημα.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στις κοινωφελείς εγκαταστάσεις από αμέλεια προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες.
Παράλληλα, οι Αρχές μπορούν να απομακρύνουν το όχημα με γερανό, με τα έξοδα να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
