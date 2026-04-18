Ανηφόρα – κατηφόρα: Ποιος έχει προτεραιότητα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ;

Στενά δρομάκια που ίσα ίσα χωράει ένα αυτοκίνητο ανάμεσα στα παρκαρισμένα κάνουν δύσκολο το έργο των οδηγών, ειδικότερα αυτών που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία πίσω από το τιμόνι.

Ωστόσο, μια συνθήκη που βάζει δύσκολα ακόμα και σε έμπειρους οδηγούς είναι η κίνηση σε ανηφορικούς δρόμους, ειδικότερα αν κινείται άλλο όχημα στην αντίθετη κατεύθυνση.

Τι ισχύει στις ανηφόρες – κατηφόρες

Σε δρόμους με μεγάλη κλίση, όταν δύο οχήματα δεν μπορούν να περάσουν μαζί, ισχύει γενικά ότι προτεραιότητα έχει αυτό που ανεβαίνει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κάθε οδηγός οφείλει να κινείται δεξιά, να μειώνει ταχύτητα και, αν χρειαστεί, να σταματά ώστε να διευκολύνει την κυκλοφορία.

Ειδικότερα, το άρθρο 22 του νέου ΚΟΚ προβλέπει:

Ο οδηγός κατά τη συνάντησή του με οχήματα που έρχονται αντίθετα υποχρεούται να παραχωρεί επαρκή χώρο παραπλεύρως, κινούμενος στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Αν κατά τη συνάντηση αυτή παρεμποδίζεται η διέλευση του οχήματος, λόγω εμποδίου ή από άλλη αιτία, ο οδηγός υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητα και αν είναι αναγκαίο, να διακόπτει την πορεία του για να επιτρέπει τη διέλευση στον ερχόμενο ή τους ερχόμενους.

Σε οδούς μεγάλης κλίσης, που η διέλευση των οχημάτων που έρχονται αντίθετα είναι αδύνατη ή δυσχερής, ο οδηγός του κατερχόμενου οχήματος υποχρεούται να παραχωρήσει επαρκή χώρο για τη διέλευση του ανερχόμενου οχήματος.

Αν το ένα από τα δύο οχήματα απαιτείται να οπισθοδρομήσει, για να μπορέσει να περάσει το άλλο, ο συνδυασμός οχημάτων (συρμός) έχει προτεραιότητα διέλευσης σε σχέση με τα άλλα οχήματα, τα βαρέα προς τα ελαφρά και τα λεωφορεία προς τα φορτηγά αυτοκίνητα. Αν και τα δύο οχήματα είναι της ίδιας κατηγορίας, υποχρεούται να οπισθοδρομήοει ο οδηγός του κατερχόμενου οχήματος εκτός αν, λόγω των συνθηκών κυκλοφορίας, της διαμόρφωσης και κατάστασης της οδού και του μεταφερόμενου φορτίου, μπορεί πιο εύκολα να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του ανερχομένου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα είναι δυσχερής ή αδύνατη, εφαρμόζονται αναλόγως το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2, με την προσθήκη ότι σε περίπτωση οχημάτων της αυτής κατηγορίας υποχρεούται να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του οχήματος που του επιτρέπουν αι κυκλοφοριακές συνθήκες.

Με απλά λόγια: συνήθως δίνει προτεραιότητα αυτός που κατεβαίνει, αλλά τελικά προέχει όποιος μπορεί πιο εύκολα να διευκολύνει την κίνηση.

Υπάρχει πρόστιμο;

Τι θα συμβεί αν ένας από τους οδηγούς αρνηθεί να συμμορφωθεί και καθιστά αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων, τότε βεβαιώνεται παράβαση από τις αστυνομικές αρχές.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις του παρόντος κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Α, δηλαδή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη ποινή –όπως πχ. αφαίρεση άδειας οδήγησης.