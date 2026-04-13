Τι είναι πιο οικονομικό στο αυτοκίνητο: τα ανοιχτά παράθυρα ή ο κλιματισμός;

Με τον καιρό να… ζεσταίνει και τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, επανέρχεται ένα βασικό ερώτημα για τους οδηγούς ΙΧ αυτοκινήτων.

Το μεγάλο δίλημμα του καλοκαιριού είναι εάν ο κινητήρας του αυτοκινήτου καταναλώνει περισσότερα καύσιμα όταν είναι ανοιχτά τα παράθυρα ή όταν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Από τη μία πλευρά, το άνοιγμα των παραθύρων επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα μέσα στην καμπίνα. Ωστόσο, αυξάνει τον θόρυβο και επιβαρύνει την αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Μάλιστα, όσο αυξάνεται η ταχύτητα, τόσο εντονότερα γίνονται αυτά τα μειονεκτήματα, οδηγώντας όχι μόνο σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου, αλλά και σε μειωμένη άνεση για οδηγό και επιβάτες.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, σε χαμηλές ταχύτητες —έως περίπου 70–80 χλμ./ώρα— η οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομική σε σχέση με τη χρήση του κλιματισμού.

Σε υψηλότερες ταχύτητες, όμως, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση καθιστά τα ανοιχτά παράθυρα λιγότερο αποδοτικά, ενώ η ενόχληση από τον θόρυβο γίνεται πιο έντονη.

Σε αυτό το σημείο, ο κλιματισμός αποτελεί την πιο πρακτική λύση.

Μάλιστα, τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν πιο αποδοτικά, ρυθμίζοντας έξυπνα τη θερμοκρασία στην καμπίνα. Έτσι, αν και αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου, σε ταξίδια με υψηλές ταχύτητες είναι τελικά η πιο συμφέρουσα επιλογή.