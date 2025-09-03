Το κόλπο με το χαρτάκι στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου – Τι πρέπει να κάνετε

Διαρκώς νέες μεθόδους κλοπής αυτοκινήτων σκαρφίζονται οι επιτήδειοι για να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών και να κλέψουν αντικείμενα αξίας που υπάρχουν μέσα στα Ι.Χ. ή και το ίδιο το όχημα.

Ο νέος τρόπος που χρησιμοποιούν βάζοντας στο στόχαστρο όσους σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους σε δημόσιο δρόμο είναι απλή και δεν κινεί συνήθως υποψίες. Οι κλέφτες το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να τοποθετήσουν ένα κομμάτι χαρτί στο πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου, το οποίο να δείχνει σαν απόδειξη ή σημείωμα.

Μάλιστα, χρησιμοποιούν κόλλα ή σελοτέιπ για ευνόητους λόγους, ώστε να μην μπορεί ο οδηγός να το βγάλει κάνοντας χρήση του πίσω υαλοκαθαριστήρα. Μετά, κρύβονται σε ένα σημείο και περιμένοντας τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να επιστρέψει και να εντοπίσει το κομμάτι του χαρτιού.

Το επόμενο βήμα

Επειδή το χαρτί είναι κολλημένο καλά, ο οδηγός αναγκάζεται να βγει από το αυτοκίνητο, αφήνοντας τα πολύτιμα υπάρχοντά του στο εσωτερικό. Μέχρι να ανακαλύψει τι μπορεί να είναι αυτό το κομμάτι χαρτιού και να το αφαιρέσει, οι κλέφτες βρίσκουν την ευκαιρία να αρπάξουν ό,τι μπορούν.

Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο οδηγός να φτάσει στο πίσω παρμπρίζ και να επιστρέψει στη θέση του – συν ότι η προσοχή του θα είναι εστιασμένη στο να καταλάβει τι είναι αυτό το χαρτί – αποδεικνύεται αρκετός ώστε οι επίδοξοι ληστές να ανοίξουν την πόρτα του συνοδηγού και να βάλουν στο χέρι τη λεία τους.

Τα περισσότερα περιστατικά που έχουν αναφερθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις αναφέρουν την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, πορτοφόλια και άλλα. Ωτόσο, η απουσία του οδηγού από τη θέση του προσφέρει τη δυνατότητα ακόμα και της κλοπής του ίδιου του αυτοκινήτου.

Τι πρέπει να κάνετε

Στην περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ύποπτο χαρτί στο παρμπρίζ, η απομάκρυνση του οποίου απαιτεί να βγείτε από το αυτοκίνητο χωρίς να διατηρήσετε άμεση πρόσβαση στη θέση του οδηγού, θα πρέπει πάση θυσία να το αγνοήσετε.

Κλειδώστε τις πόρτες του οχήματός σας και ξεκινήστε την πορεία σας μέχρι να απομακρυνθείτε από το σημείο.

Όταν θα έχετε διανύσει μια απόσταση ασφαλείας, μπορείτε να σταματήσετε και να αφαιρέσετε το χαρτί. Ωστόσο, μην αφήσετε το κλειδί στη μίζα ή αφύλαχτα τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ακόμα καλύτερα, κλειδώστε βγαίνοντας και μετά αφαιρέστε το χαρτί.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε σημαντικά την πιθανότητα να πέσετε θύμα κλοπής, προστατεύοντας όχι μόνον την περιουσία σας αλλά και τον ίδιο σας τον εαυτό.