Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
Αυτοκίνητο 18 Δεκεμβρίου 2025 | 19:53

Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;

Αυτή η φαινομενικά βολική λειτουργία μπορεί να κρύβει μια παγίδα για το όχημά σας

Το παρκάρισμα του αυτοκινήτου συνδέεται συχνά με μια σειρά κινήσεων που οι οδηγοί κάνουν αυτοματοποιημένα, από κάποιο σημείο και μετά.

Μια από αυτές τις κινήσεις, είναι και το κλείσιμο των καθρεπτών του οχήματος, ανεξάρτητα με το αν είναι στενός ή φαρδύς ο δρόμος που παρκάρουμε.

Με αυτό τον τρόπο οι οδηγοί θεωρούν ότι θα εξοικονομήσουν χώρο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα που περνούν το δρόμο.

Ωστόσο, αν και στην αρχή ακούγεται περίεργο, η αναδίπλωση των καθρεπτών δεν είναι πανάκεια για να μειωθεί το ρίσκο ενός ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητο.

Δεν θα πρέπει να κλείνετε πάντα τους καθρέπτες του αυτοκινήτου σας όταν παρκάρετε, καθώς κάποιες φορές μπορούν να σας γλιτώσουν από μεγαλύτερες ζημιές

Μάλιστα, υπάρχουν κι αυτοί που ισχυρίζονται πως αν τους αφήσουμε ανοιχτούς μπορεί να αποτραπούν μεγαλύτερες ζημιές.

Πότε δεν πρέπει

Είναι καλό να αφήνετε τους καθρέπτες του οχήματός σας ανοικτούς όταν παρκάρετε παράλληλα σε δρόμο -δηλαδή όταν τα παρκαρισμένα οχήματα βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο.

Με τον καθρέπτη ανοιχτό ο όγκος του αυτοκινήτου μεγαλώνει «οπτικά» και το ίδιο το αυτοκίνητο γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό από τους διερχόμενους οδηγούς. Έτσι όταν αυτοί οι οδηγοί προσεγγίζουν το παρκαρισμένο αυτοκίνητο συνήθως υπολογίζουν υποσυνείδητα και μεγαλύτερη απόσταση απόσταση από αυτό.

Η αναδίπλωση των καθρεπτών δεν είναι πανάκεια για να μειωθεί το ρίσκο ενός ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητο

Με τους καθρέπτες κλειστούς οι διερχόμενοι οδηγοί υπολογίζουν μικρότερη απόσταση από το παρκαρισμένο αυτοκίνητο και έτσι το ρίσκο να χτυπήσουν πάνω στο αυτοκίνητο -όχι μόνο στον καθρέπτη του- αυξάνεται.

και πότε πρέπει να το κάνετε

Ωστόσο, αν παρκάρετε κάθετα σε χώρο στάθμευσης (με το ένα αυτοκίνητο δίπλα στο άλλο) θα πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του οχήματος.

Έτσι αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των δύο αυτοκινήτων και γίνεται πιο εύκολη τη διέλευση ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα μειώνεται το ρίσκο οι καθρέπτες να πάθουν κάποια ζημιά.

Το κλείσιμο των καθρεπτών έχει ακόμη μεγαλύτερη χρηστικότητα όταν παρκάρουμε κάθετα σε κλειστά γκαράζ με περιορισμένο πλάτος όπου δίπλα σταθμεύει και άλλο αυτοκίνητο.

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση
Αυτοκίνητο 09.12.25

Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση

Η κινεζική φίρμα επιδεικνύει ιδιαίτερη τεχνολογική ευελιξία εισακούοντας τις απαιτήσεις του κοινού -και όχι μόνο με όρους τεχνολογίας- χτίζοντας συνεχώς τη δυναμική των προϊόντων της

Νατάσσα Κοντογιάννη
Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα
SUV - 4x4 08.12.25

Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα

«Όσο μεγαλύτερα είναι (τα αυτοκίνητα) τόσο περισσότερο ρυπαίνουν», δήλωσε η δήμαρχος, Ανν Ινταλγκό, για την πόλη της το Παρίσι, όπου τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας
Ψηφιακοί σύζυγοι 18.12.25

Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας

Η ΑΙ έχει αλλάξει και τον έρωτα; Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους και εικονικούς συντρόφους ή ήρωες ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων είναι πραγματικότητα στην Ιαπωνία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18.12.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!
Μπάσκετ 18.12.25

Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!

Η Ελιτζούρ Ράμλα επικράτησε του Ολυμπιακού με 80-75, αλλά οι ερυθρόλευκες προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Eurocup γυναικών, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς επί της ισραηλινής ομάδας με 7 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Ελλάδα 18.12.25

Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος
Ελλάδα 18.12.25

Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν
Αποκρουστικό 18.12.25

Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων από το αρχείο του Τζέφρι Επστάιν, περιλαμβάνει εικόνες γυναικείων σωμάτων και φωτογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο Μπιλ Γκέιτς.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διαθέτει VIP εισιτήρια προς 4.000 ευρώ για το «Clasico» του Μαΐου κόντρα στη Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ασύλληπτο πόσο κοστίζουν τα VIP εισιτήρια της Μπαρτσελόνα για το «Clasico» τον Μάιο

Οι «Μπλαουγκράνα» διαθέτουν πέντε ολόκληρους μήνες νωρίτερα πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ, VIP εισιτήρια που θα κοστίζουν 4.000 ευρώ το ένα! Τι ανέσεις θα προσφέρουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
