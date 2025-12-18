Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
Αυτή η φαινομενικά βολική λειτουργία μπορεί να κρύβει μια παγίδα για το όχημά σας
Το παρκάρισμα του αυτοκινήτου συνδέεται συχνά με μια σειρά κινήσεων που οι οδηγοί κάνουν αυτοματοποιημένα, από κάποιο σημείο και μετά.
Μια από αυτές τις κινήσεις, είναι και το κλείσιμο των καθρεπτών του οχήματος, ανεξάρτητα με το αν είναι στενός ή φαρδύς ο δρόμος που παρκάρουμε.
Με αυτό τον τρόπο οι οδηγοί θεωρούν ότι θα εξοικονομήσουν χώρο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα που περνούν το δρόμο.
Ωστόσο, αν και στην αρχή ακούγεται περίεργο, η αναδίπλωση των καθρεπτών δεν είναι πανάκεια για να μειωθεί το ρίσκο ενός ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητο.
Δεν θα πρέπει να κλείνετε πάντα τους καθρέπτες του αυτοκινήτου σας όταν παρκάρετε, καθώς κάποιες φορές μπορούν να σας γλιτώσουν από μεγαλύτερες ζημιές
Μάλιστα, υπάρχουν κι αυτοί που ισχυρίζονται πως αν τους αφήσουμε ανοιχτούς μπορεί να αποτραπούν μεγαλύτερες ζημιές.
Πότε δεν πρέπει
Είναι καλό να αφήνετε τους καθρέπτες του οχήματός σας ανοικτούς όταν παρκάρετε παράλληλα σε δρόμο -δηλαδή όταν τα παρκαρισμένα οχήματα βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο.
Με τον καθρέπτη ανοιχτό ο όγκος του αυτοκινήτου μεγαλώνει «οπτικά» και το ίδιο το αυτοκίνητο γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό από τους διερχόμενους οδηγούς. Έτσι όταν αυτοί οι οδηγοί προσεγγίζουν το παρκαρισμένο αυτοκίνητο συνήθως υπολογίζουν υποσυνείδητα και μεγαλύτερη απόσταση απόσταση από αυτό.
Με τους καθρέπτες κλειστούς οι διερχόμενοι οδηγοί υπολογίζουν μικρότερη απόσταση από το παρκαρισμένο αυτοκίνητο και έτσι το ρίσκο να χτυπήσουν πάνω στο αυτοκίνητο -όχι μόνο στον καθρέπτη του- αυξάνεται.
και πότε πρέπει να το κάνετε
Ωστόσο, αν παρκάρετε κάθετα σε χώρο στάθμευσης (με το ένα αυτοκίνητο δίπλα στο άλλο) θα πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του οχήματος.
Έτσι αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των δύο αυτοκινήτων και γίνεται πιο εύκολη τη διέλευση ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα μειώνεται το ρίσκο οι καθρέπτες να πάθουν κάποια ζημιά.
Το κλείσιμο των καθρεπτών έχει ακόμη μεγαλύτερη χρηστικότητα όταν παρκάρουμε κάθετα σε κλειστά γκαράζ με περιορισμένο πλάτος όπου δίπλα σταθμεύει και άλλο αυτοκίνητο.
