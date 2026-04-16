Αυτή είναι η νέα πινακίδα που τοποθετείται στους αυτοκινητόδρομους – Ο σκοπός της

Τα συχνά φαινόμενα οδηγών που έχουν συλληφθεί να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας έχουν προκαλέσει ανησυχία στις Αρχές.

Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση μιας νέας πινακίδας σήμανσης σε κρίσιμα σημεία των οδικών δικτύων, ώστε να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί ότι κινούνται αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων τοποθετούν μια κόκκινη πινακίδα που γράφει «NO WAY», ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι απαγορεύεται η κίνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου.

«Ανάποδα» τοποθετημένες οι πινακίδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πινακίδα τοποθετείται αντίστροφα στη ροή των οχημάτων, ώστε να είναι ορατή από εκείνους που λανθασμένα θα κινηθούν ανάποδα. Δηλαδή, οι οδηγοί που κινούνται κανονικά, θα βλέπουν μόνο την «πλάτη» της πινακίδας και όχι το μήνυμα που αναγράφεται σ’ αυτήν.

Επίσης, το χρώμα της πινακίδας είναι κόκκινο, ώστε να αντιλαμβάνονται άμεσα οι οδηγοί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.

Έτσι, αν δει κάποιος οδηγός τη συγκεκριμένη πινακίδα, θα πρέπει να καταλάβει ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για να προκαλέσει ατύχημα.

Αν συμβεί αυτό, τότε ο οδηγός θα πρέπει να ακινητοποιήσει το όχημά του και να ζητήσει βοήθεια από τη διαχειρίστρια εταιρεία του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την μεταφορά του οχήματος στη σωστή κατεύθυνση κυκλοφορίας.