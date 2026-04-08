Αθήνα: Η περίεργη πινακίδα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί
Η πινακίδα μοιάζει με πέταλο και έχει τοποθετηθεί κοντά στο Σύνταγμα.
- Μία... περίεργη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας - Τι σημαίνει για τους οδηγούς
Μια νέα, παράξενη πινακίδα εμφανίστηκε στην καρδιά της Αθήνας, η οποία έκανε πολλούς οδηγούς -και όχι μόνο- να αναρωτηθούν για το τί ακριβώς σημαίνει.
Η πινακίδα μοιάζει με πέταλο και έχει τοποθετηθεί λίγο μετά το ναό του Ολυμπίου Διός προς το Σύνταγμα.
Η πινακίδα εντάσσεται στις κυκλοφοριακές αλλαγές που συνοδεύουν την αναπλασμένη οδό Βασιλίσσης Όλγας, η οποία δόθηκε ξανά στο κοινό ως πολυτροπικός άξονας μετακίνησης.
Τι σημαίνει η πινακίδα
Αν και εκ πρώτης όψεως μπορεί κάποιος να την μπερδέψει με σήμα αναστροφής, η σημασία της είναι διαφορετική.
Υποδεικνύει «Ανακάμπτοντα Ελιγμό Αριστερά», δηλαδή την υποχρέωση ενός απότομου ελιγμού ώστε τα οχήματα να εισέλθουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση – στην προκειμένη περίπτωση προς την περιοχή της Πλάκας.
Πού θα τη συναντήσουν οι οδηγοί
Η πινακίδα θα τοποθετηθεί στη διαδρομή από Πλατεία Συντάγματος προς Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, συνοδευόμενη από φωτεινό σηματοδότη.
Ο συνδυασμός τους θα επιτρέπει μια ελεγχόμενη παρακαμπτική αναστροφή, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην Πλάκα χωρίς να απαιτείται ο κύκλος της πλατείας Συντάγματος.
