Μια νέα, παράξενη πινακίδα εμφανίστηκε στην καρδιά της Αθήνας, η οποία έκανε πολλούς οδηγούς -και όχι μόνο- να αναρωτηθούν για το τί ακριβώς σημαίνει.

Η πινακίδα μοιάζει με πέταλο και έχει τοποθετηθεί λίγο μετά το ναό του Ολυμπίου Διός προς το Σύνταγμα.

Η πινακίδα εντάσσεται στις κυκλοφοριακές αλλαγές που συνοδεύουν την αναπλασμένη οδό Βασιλίσσης Όλγας, η οποία δόθηκε ξανά στο κοινό ως πολυτροπικός άξονας μετακίνησης.

Τι σημαίνει η πινακίδα

Αν και εκ πρώτης όψεως μπορεί κάποιος να την μπερδέψει με σήμα αναστροφής, η σημασία της είναι διαφορετική.

Υποδεικνύει «Ανακάμπτοντα Ελιγμό Αριστερά», δηλαδή την υποχρέωση ενός απότομου ελιγμού ώστε τα οχήματα να εισέλθουν σε συγκεκριμένη κατεύθυνση – στην προκειμένη περίπτωση προς την περιοχή της Πλάκας.

Πού θα τη συναντήσουν οι οδηγοί

Η πινακίδα θα τοποθετηθεί στη διαδρομή από Πλατεία Συντάγματος προς Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, συνοδευόμενη από φωτεινό σηματοδότη.

Ο συνδυασμός τους θα επιτρέπει μια ελεγχόμενη παρακαμπτική αναστροφή, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην Πλάκα χωρίς να απαιτείται ο κύκλος της πλατείας Συντάγματος.