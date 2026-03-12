Γάτες «προειδοποιούν» τους οδηγούς: Νέες πινακίδες στους δρόμους της Σαλαμίνας

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των οδηγών και την προστασία των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Σαλαμίνας προχωρά στην τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων σε κεντρικούς δρόμους του νησιού.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να υπενθυμίσει στους οδηγούς ότι στους δρόμους της Σαλαμίνας κινούνται συχνά αδέσποτες γάτες και άλλα ζώα, τα οποία μπορεί να κινδυνεύσουν από την κυκλοφορία των οχημάτων. Μέσα από την τοποθέτηση των πινακίδων, οι αρμόδιοι ελπίζουν ότι οι οδηγοί θα μειώνουν ταχύτητα και θα είναι πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε σημεία όπου παρατηρείται συχνά παρουσία ζώων.

«Στο νησί μας αγαπάμε τους τετράποδους φίλους μας και το δείχνουμε με πράξεις», τονίζει ο Δήμος, καλώντας όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και να προστατεύονται τα αδέσποτα ζωάκια.

Η δράση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια καλλιέργειας φιλοζωικής συνείδησης και υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα που μοιράζονται τον ίδιο χώρο μαζί μας.