Τον περασμένο Σεπτέμβριο, εθελόντρια οδηγεί το αυτοκίνητό της και πηγαίνει προς το βουνό. Ξαφνικά βλέπει στη μέση του δρόμου την Πίξι, λίγο έξω από ένα χωριό της Καρδίτσας.

Αμέσως, πατά φρένο, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό της και παίρνει στην αγκαλιά της, το τόσο δα, πλασματάκι. Πόσο αδύνατο ήταν;

Τη μία «σταλιά» ζωούλα, την πηγαίνει στον κτηνίατρο. Την εξετάζει, της κάνει αποπαρασίτωση (μέσα και έξω).

Πού βρίσκεται η Πίξι σήμερα;

Η Πίξι βρίσκεται στο κτήμα της εθελόντριας, Αλίκης Παππάκου, η οποία και τη διέσωσε. Είναι ένας χώρος, που της έχει παραχωρήσει το Pepys Stray House.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο κτήμα η εθελόντρια φροντίζει και άλλα 11 ενήλικα σκυλάκια και πέντε κουτάβια. Όλα έχουν σπιτάκια, τα οποία βρίσκονται μέσα σε περιφραγμένο χώρο –έκτασης ενός στρέμματος- για την ασφάλεια τους.

Είναι πολύ κοινωνική με όλους τους ανθρώπους και το καλύτερό της είναι να έχει για παρέα της παιδιά

Όλα τα σκυλάκια μεταξύ τους είναι αγαπημένα και όταν κατέφθασε η μικρή (η Πίξι) ήταν τόσο χαρούμενη, που έπαιζε με όλα.

Ο χαρακτήρας της

«Είναι πολύ παιχνιδιάρα με τα άλλα σκυλάκια, χαδιάρα, κουνάει συνέχεια την ουρίτσα της και ακολουθεί τους ανθρώπους όπου πηγαίνουν. Είναι πολύ κοινωνική με όλους τους ανθρώπους και το καλύτερό της είναι να έχει για παρέα της παιδιά», περιγράφει η εθελόντρια, Αλίκη Παππάκου.

Επίσης, η Πίξι έχει μάθει να περπατάει με λουρί και όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο κάθεται ήσυχα.



Είναι καλή ψυχούλα, λέει η εθελόντρια, καλόβολη και πάντα χαρούμενη.

Η υγεία της

Είναι εμβολιασμένη, τσιπαρισμένη, αποπαρασιτωμένη και σφύζει από υγεία.

Σήμερα είναι επτά μηνών και στην πλήρη ανάπτυξή της θα γίνει μεσαίου μεγέθους.

Τα σκυλάκια του κτήματος Aliki Stray Raws μας χρειάζονται

Η εθελόντρια ασχολείται με τη διάσωση αδέσποτων ζώων οκτώ χρόνια και προσπαθεί να αντεπεξέλθει στα έξοδά τους.

Όμως, τα ποσά είναι εξωπραγματικά για έναν άνθρωπο που φροντίζει τόσα ζωάκια καθώς πολλά βρέθηκαν βαριά άρρωστα, τραυματισμένα, σκελετωμένα. Και σήμερα είναι υγιέστατα. Κι’ αυτό γιατί η κα Παππάκου φρόντισε για την αποκατάσταση της υγείας τους με κάθε κόστος.

Τα έξοδά τους μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να τα εξοφλήσει, ενώ «τρέχουν» και τα έξοδα διατροφής και φροντίδας (αμπούλες, εμβόλια κ.ά).

Βοηθάμε όπως και όσο μπορούμε τα αδέσποτα σκυλάκια, για να έχουν ό, τι χρειάζονται για την ευζωία τους.

Και βέβαια, το καλύτερο για όλες τις αδέσποτες ψυχές είναι ένα σπιτικό, «γεμάτο» θαλπωρή και απεριόριστη αγάπη.

Για την Πίξι μας και για τα άλλα σκυλάκια επικοινωνούμε με την εθελόντρια, Αλίκη Παππάκου (6974.106.594) ή επισκεπτόμαστε τη σελίδα της στο Fb, Aliki Stray Paws.