Οι φοβερές δηλώσεις του Μπαρτζώκα για τον Φουρνιέ (vid)
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε με φοβερές δηλώσεις τον Εβάν Φουρνιέ μία μέρα πριν τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός… πέρασε πάνω από τη Φενέρμπαχτσε (79-61) και το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) θα διεκδικήσει στο «T-Center» της Αθήνας την 4η κούπα του στον 10 τελικό της ιστορίας του σε Final Four Euroleague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μία μέρα μετά τον ημιτελικό και μία μέρα πριν τον τελικό, αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ, μιλώντας για τον Γάλλο σταρ με τα καλύτερα δυνατά λόγια.
«Ο Εβάν πάντα παίζει με την καρδιά του, είναι συναισθηματικός, μερικές φορές τρελός, αλλά αυτό είναι ένας ηγέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας για τον Φουρνιέ.
Δείτε το βίντεο με τον Μπαρτζώκα και τον Φουρνιέ
“Evan always plays with his heart…emotional…sometimes crazy…but this is a leader”
— Olympiacos coach Georgios Bartzokas on Evan Fournier as Fournier’s dagger 3 in front of an insane Greek crowd sends Olympiacos to the EuroLeague Final against Real Madrid pic.twitter.com/X9LGsZx5Cg
— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 23, 2026
