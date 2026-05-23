Οι φοβερές δηλώσεις του Μπαρτζώκα για τον Φουρνιέ (vid)

Ο Ολυμπιακός… πέρασε πάνω από τη Φενέρμπαχτσε (79-61) και το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) θα διεκδικήσει στο «T-Center» της Αθήνας την 4η κούπα του στον 10 τελικό της ιστορίας του σε Final Four Euroleague, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μία μέρα μετά τον ημιτελικό και μία μέρα πριν τον τελικό, αποθέωσε τον Εβάν Φουρνιέ, μιλώντας για τον Γάλλο σταρ με τα καλύτερα δυνατά λόγια.

«Ο Εβάν πάντα παίζει με την καρδιά του, είναι συναισθηματικός, μερικές φορές τρελός, αλλά αυτό είναι ένας ηγέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας για τον Φουρνιέ.

