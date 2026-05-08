Κερατσίνι: Ανδρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου ενώ τον «προσέγγιζαν» αστυνομικοί
Αστυνομικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν άτομο, που βρισκόταν στο μπαλκόνι δευτέρου ορόφου κτιρίου στο Κερατσίνι, επειδή πετούσε αντικείμενα στον δρόμο όταν βούτηξε στο κενό.
Ανδρας έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Κερατσίνι, ενώ τον προσέγγιζαν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του (φωτογραφία αρχείου του Γιάννη Παναγόπουλου, επάνω, από την Eurokinissi).
Ανδρας πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου
Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ χθες Πέμπτη αστυνομική περίπολος αντιλήφθηκε ένα άτομο να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου, συνιστώντας κίνδυνο για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.
Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κίνδυνο.
Επεσε στο κενό
Κατά την προσέγγισή τους, ο άνδρας πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Αμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
