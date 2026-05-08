Γιατί παραμένει Γολγοθάς η μεταβίβαση ενός ακινήτου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γολγοθάς παραμένει η μεταβίβαση ενός ακινήτου. Παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ και τη λειτουργία του Ψηφιακού Φάκελου Μεταβίβασης Ακινήτου η ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 213 ημέρες, δηλαδή περίπου επτά μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

«Αγκάθι» παραμένουν και οι καθυστερήσεις στα κτηματολογικά γραφεία, παρά τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Subnational Business Ready in Greece» της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μεταβίβαση ενός ακινήτου μπορεί να διαρκέσει 56 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, 136 ημέρες στην Αθήνα, 142 στη Λάρισα αλλά και 213 ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την έκθεση, η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στον χρόνο μετάβασης κάθε πόλης από το παλαιό σύστημα των υποθηκοφυλακείων στο Κτηματολόγιο. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, από τον έλεγχο τίτλων μέχρι την καταχώριση στο Κτηματολόγιο. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει όχι μόνο τους ιδιοκτήτες και τους αγοραστές, αλλά και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων συνολικά.

«Αγκάθι» παραμένουν και οι καθυστερήσεις στα κτηματολογικά γραφεία, παρά τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα του Κτηματολογίου. Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η εγγραφή μεταβίβασης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται σε 5 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, αλλά απαιτεί 195 ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ελάχιστες είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ούτε το 1% των συνολικών πράξεων, που πραγματοποιούνται μέσω του Ψηφιακού Φάκελου Μεταβίβασης Ακινήτου ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2024 στην πλατφόρμα akinita.gov.gr

Ολες οι διαδικασίες

Για την απλοποίηση και επιτάχυνση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων οι συμβολαιογράφοι μετατρέπονται σε «υπηρεσία μιας στάσης» αναλαμβάνοντας πλέον το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, δωρεών, γονικών παροχών αλλά και μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς. Ο συμβολαιογράφος:

1. Συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου σε συμφωνία με τους συμβαλλομένους.

2. Συλλέγει με διαλειτουργικότητα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως:

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου,

κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου,

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού, καθώς και της δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού.

3. Δηλώνει, εισπράττει μετά τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή το οφειλόμενο ποσοστό του φόρου κληρονομίας, κατά περίπτωση.

4. Δηλώνει, εισπράττει μετά τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αν δεν έχει καταβληθεί.

5. Παρακρατεί από το τίμημα και καταβάλλει προς τη Φορολογική Διοίκηση το ποσό που έχει προσδιοριστεί με πράξη του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς τη Φορολογική Διοίκηση.

6. Εισπράττει και αποδίδει τα τέλη εγγραφής του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο.

7. Εισπράττει και αποδίδει το τίμημα της συναλλαγής στον πωλητή.

8. Υπογράφει τη συμβολαιογραφική πράξη ύστερα από τους συμβαλλομένους και την καταβολή των συνολικών χρηματικών ποσών που έχουν συμφωνηθεί και αυτών που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, έξοδα, αμοιβή του συμβολαιογράφου.

9. Υποβάλλει τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο με διαλειτουργικότητα προς εγγραφή.

Η αμοιβή

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων που καθορίζουν τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»