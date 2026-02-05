Ακίνητα: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις

Νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις σε ακίνητα δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για πιο φιλικό κράτος ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Οι αλλαγές στα ακίνητα

Αναλυτικά οι τέσσερις παρεμβάσεις:

• Λειτουργία συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop:

Οι συμβολαιογράφοι ήδη διεκπεραιώνουν μια σειρά εργασιών πέρα από τη σύνταξη του συμβολαίου, όπως η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και η αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο.

Στο εξής, αποκτούν διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά.

Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές, με ανάλογη αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες. Οι συμβαλλόμενοι θα παρίστανται μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου.

• Κατάργηση υποχρεωτικού τοπογραφικού σε περιοχές εντός σχεδίου:

Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργικό Κτηματολόγιο, δεν απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού από ιδιώτη μηχανικό.

Το κτηματολογικό φύλλο περιλαμβάνει το διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

• Πληρωμή φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση:

Όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τον φόρο κληρονομιάς δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος θα καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Το συμβόλαιο συντάσσεται χωρίς πιστοποιητικό πληρωμής φόρου, καθώς ο συμβολαιογράφος παρακρατεί το ποσό, το αποδίδει στο Δημόσιο και υποβάλλει τη σχετική δήλωση ταυτόχρονα με την υπογραφή.

• Απελευθέρωση μεταβίβασης κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ:

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό του τιμήματος, που καθορίζεται από την οφειλή και το εισπραχθέν ποσό, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: ΟΤ