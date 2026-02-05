newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Ακίνητα: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις
Οικονομία 05 Φεβρουαρίου 2026, 08:42

Ακίνητα: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις

Το νέο νομοσχέδιο φέρνει τα πάνω - κάτω σε ακίνητα, κληρονόμους, συμβολαιογράφους και πληρωμές φόρων

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις σε ακίνητα δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για πιο φιλικό κράτος ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Οι αλλαγές στα ακίνητα

Αναλυτικά οι τέσσερις παρεμβάσεις:

• Λειτουργία συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop:

Οι συμβολαιογράφοι ήδη διεκπεραιώνουν μια σειρά εργασιών πέρα από τη σύνταξη του συμβολαίου, όπως η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και η αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο.

Στο εξής, αποκτούν διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά.

Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές, με ανάλογη αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες. Οι συμβαλλόμενοι θα παρίστανται μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου.

• Κατάργηση υποχρεωτικού τοπογραφικού σε περιοχές εντός σχεδίου:

Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργικό Κτηματολόγιο, δεν απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού από ιδιώτη μηχανικό.

Το κτηματολογικό φύλλο περιλαμβάνει το διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

• Πληρωμή φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση:

Όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τον φόρο κληρονομιάς δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους. Με τη νέα ρύθμιση, ο φόρος θα καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Το συμβόλαιο συντάσσεται χωρίς πιστοποιητικό πληρωμής φόρου, καθώς ο συμβολαιογράφος παρακρατεί το ποσό, το αποδίδει στο Δημόσιο και υποβάλλει τη σχετική δήλωση ταυτόχρονα με την υπογραφή.

• Απελευθέρωση μεταβίβασης κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ:

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό του τιμήματος, που καθορίζεται από την οφειλή και το εισπραχθέν ποσό, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

Πηγή: ΟΤ

«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
