newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ακίνητα: Γιατί πολυτελείς κατοικίες μένουν απούλητες
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Ιανουαρίου 2026, 08:22

Ακίνητα: Γιατί πολυτελείς κατοικίες μένουν απούλητες

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα πολυτελή ακίνητα - Πού υπάρχει κινητικότητα

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Spotlight

Μπορεί η κτηματαγορά να κινείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς πλην όμως πολλά πολυτελή ακίνητα παραμένουν στον «πάγο».

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα της αγοράς πολυτελών κατοικιών δείχνει σαφή κινητικότητα, με συναλλαγές να πραγματοποιούνται σταθερά σε επιλεγμένες περιοχές, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστιά.

Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό πολυτελών ακινήτων παραμένει απούλητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα στους ιδιοκτήτες: γιατί κάποια ακίνητα βρίσκουν αγοραστή και άλλα όχι, παρότι κινούνται στην ίδια αγορά;

Όπως αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty Κορίνα Σαΐα, η απάντηση σπάνια βρίσκεται στη γενική πορεία της αγοράς. Αντίθετα, εντοπίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα ενός ακινήτου να προσελκύσει το κατάλληλο ενδιαφέρον.

Τα πολυτελή ακίνητα και οι λόγοι

Λάθος τιμολόγηση

Η τιμή παραμένει ο πιο καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία επιλογής. Οι σημερινοί αγοραστές είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι, συγκρίνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και εντοπίζουν άμεσα αποκλίσεις από τις πραγματικές αποτιμήσεις.

Η υπεραισιόδοξη τιμολόγηση λειτουργεί αποτρεπτικά, ειδικά τη στιγμή που οι εκτιμήσεις για το 2026 κάνουν λόγο για ήπια ανοδική πορεία των τιμών πολυτελών ακινήτων, της τάξης του 3%–5%.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγοραστές κινούνται με αυξημένη προσοχή, αναζητώντας ακίνητα που τεκμηριώνουν ξεκάθαρα την αξία τους, ώστε να μη «αγοράσουν λάθος» σε υψηλά επίπεδα.

Στην πράξη, η υπερτιμολόγηση, όπως σημειώνει η κ. Σαΐα, μετατρέπει έναν ενεργό χρόνο διάθεσης σε μήνες αναμονής, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση του ιδιοκτήτη και επηρεάζοντας αρνητικά την αντιλαμβανόμενη αξία του ακινήτου. Στις ώριμες αγορές πολυτελών ακινήτων, οι πρώτες 30–45 ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τη δημιουργία σοβαρού ενδιαφέροντος. Όταν αυτή η περίοδος περάσει, το ακίνητο συχνά εισέρχεται σε φάση κόπωσης, ανεξάρτητα από τη γενική πορεία της αγοράς.

Λάθος τοποθέτηση στην αγορά

Πολλά πολυτελή ακίνητα προβάλλονται χωρίς σαφή ταυτότητα και χωρίς ξεκάθαρη ανάδειξη των στοιχείων που «μετρούν» πραγματικά. Η απουσία σωστής τοποθέτησης οδηγεί συχνά σε ενδιαφέρον χωρίς βάθος ή σε επαφές που δεν εξελίσσονται σε σοβαρές συζητήσεις.

Η αγορά απαιτεί σαφή αφήγηση, τεκμηρίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και στοχευμένη ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που διαφοροποιούν ένα ακίνητο από τον ανταγωνισμό. Στις διεθνείς αγορές πολυτελών ακινήτων, η εμπειρία δείχνει ότι οι αγοραστές δεν αγοράζουν απλώς ακίνητα, αλλά ξεκάθαρα αφηγήματα εμπειρίας και χρήσης.

Στην πράξη, πολλά πολυτελή ακίνητα δεν απορρίπτονται ευθέως. Το ενδιαφέρον εμφανίζεται, οι επισκέψεις γίνονται, αλλά η διαδικασία δεν εξελίσσεται πέρα από φράσεις όπως «θα το δούμε» ή «είναι ενδιαφέρον». Όταν αυτό επαναλαμβάνεται, πρόκειται συνήθως για σιωπηρή απόρριψη από την αγορά και όχι για έλλειψη ζήτησης.

Απουσία στρατηγικής προώθησης

Ένα συχνό φαινόμενο είναι η είσοδος ακινήτων στην αγορά χωρίς συνολικό πλάνο προώθησης.

Χωρίς καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, χωρίς εναλλακτικά σενάρια και χωρίς συστηματική επαναξιολόγηση των δεδομένων της ζήτησης. Στην αγορά πολυτελών κατοικιών, η πραγματική εικόνα δεν διαμορφώνεται σε επίπεδο αγοράς, αλλά σε επίπεδο μικροπεριοχές (microlocations), τα οποία καθορίζουν τη ζήτηση, τη ταχύτητα διάθεσης και το περιθώριο διαπραγμάτευσης.

Σε μια αγορά που λειτουργεί επιλεκτικά, η απλή παρουσία ενός ακινήτου δεν αρκεί. Απαιτείται ενεργή διαχείριση, συνεχής διερεύνησης της ανταπόκρισης της αγοράς και προσαρμογή της στρατηγικής όπου χρειάζεται.

Όπως αναφέρει η κ. Σαΐα στην ουσία στις ώριμες αγορές, ένα πολυτελές ακίνητο που παραμένει πάνω από 90–120 ημέρες στην αγορά χωρίς σοβαρό ενδιαφέρον θεωρείται ότι έχει υποστεί market fatigue.

Αυξημένη επιλεκτικότητα αγοραστών

Η σημερινή αγορά δε χαρακτηρίζεται από έλλειψη ζήτησης, αλλά από αυξημένη επιλεκτικότητα.

Οι αγοραστές αξιολογούν αυστηρά τη λειτουργικότητα, την ποιότητα κατασκευής, την ενεργειακή απόδοση και τη συνολική σχέση τιμής–αξίας. Αυτό ευνοεί τα σωστά τοποθετημένα ακίνητα και αφήνει εκτός ραντάρ όσα δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά κριτήρια της ζήτησης.

Στην αγορά πολυτελών κατοικιών, η σπανιότητα δεν είναι δεδομένη. Δημιουργείται μέσα από σωστή τιμολόγηση, στρατηγική παρουσία και σαφή τοποθέτηση έναντι του ανταγωνισμού.

Όταν η αγορά κινείται, αλλά όχι για όλους: Σε μια αγορά υψηλών αποτιμήσεων, η σωστή επενδυτική επιλογή —και η σωστή διάθεση ενός πολυτελούς ακινήτου— δεν είναι θέμα συγκυρίας, αλλά αποτέλεσμα εμπειρίας, βαθιάς γνώσης της αγοράς και ικανότητας ανάγνωσης των δεδομένων σε βάθος χρόνου.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο χρέος: Το ελληνικό spread επέστρεψε στο 2007 – Οφέλη, αλλά και νέοι κίνδυνοι 

Δημόσιο χρέος: Το ελληνικό spread επέστρεψε στο 2007 – Οφέλη, αλλά και νέοι κίνδυνοι 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»
Μπάσκετ 27.01.26

«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια ατζέντη του επειδή δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει από τους Μπακς.

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Μπάσκετ 27.01.26

Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.

Σύνταξη
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»
Διάκριση 27.01.26

Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο