Κλειστά ακίνητα: Πώς θα πάρετε επιδότηση έως 36.000 ευρώ από το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Πάνω από 2,2 εκατ. ανέρχονται τα κλειστά ακίνητα στην Ελλάδα, τα οποία περιλαμβάνουν εξοχικές κατοικίες, σπίτια απόδημων ή είναι διαθέσιμα για πώληση ή ενοικίαση.

Τα κλειστά ακίνητα

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, η χώρα διαθέτει 2.277.615 κενές κατοικίες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου.

Σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις στις κατοικίες αυτές περιλαμβάνονται εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην επαρχία. Στην Αττική είναι συγκριτικά πολύ λιγότερες, αποτελούν το 24% του συνόλου.

Ακόμη, πολλές από τις κενές κατοικίες δεν είναι άμεσα κατοικήσιμες, ενώ άλλες ίσως βρίσκονται μακριά από θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, δηλαδή από τα σημεία όπου οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν. Η είσοδος όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτές στην αγορά, ειδικά της μακροχρόνιας ενοικίασης, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους στέγασης.

Το πρόγραμμα

Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση παλαιών και κλειστών ακινήτων.

Κομβικό εργαλείο αναδεικνύεται το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε «πρόγραμμα-σημαία».

Στόχος του είναι η ενεργοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών και η επαναφορά τους στην αγορά ενοικίασης, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά και προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και το 90% του συνολικού κόστους των εργασιών.

Η φιλοσοφία του μέτρου είναι σαφής: λιγότερα κλειστά σπίτια, περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες και μεγαλύτερη ανακούφιση για ενοικιαστές και οικογένειες που αναζητούν στέγη.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ. και καλύπτει τόσο ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις όσο και εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Στις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, με στόχο τη λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση παλαιών ακινήτων.

Στόχος είναι οι κατοικίες να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενισχύοντας έτσι την προσφορά στην αγορά.

Πηγή: OT