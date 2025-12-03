Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση παλαιών και κλειστών ακινήτων αναμένεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση από τον επόμενο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων, το οποίο προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80%, με δυνατότητα αύξησης στο 90% για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους και έχει στόχο να επανέλθει στην αγορά σημαντικό μέρος των περίπου 750.000 κλειστών ακινήτων σε όλη τη χώρα. Βέβαια, το παραπάνω δείχνει να αποτελεί κυβερνητική επιθυμία, αλλά δείχνει αρκετά αμφίβολο.

Ο στόχος για τα κλειστά ακίνητα

Στόχος είναι οι κατοικίες να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενισχύοντας έτσι την προσφορά στην αγορά

Για τα κλειστά ακίνητα, ο στόχος είναι η ανακαίνιση και επαναφορά τους στην αγορά, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για ενοικίαση τουλάχιστον πέντε ετών. Για τα ανοιχτά ή ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας διαβίωσης, υπό την προϋπόθεση παραμονής του ιδιοκτήτη στην κατοικία για πέντε χρόνια μετά τις εργασίες.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες, να αξιοποιήσει το ανενεργό κτιριακό απόθεμα και να βελτιώσει το επίπεδο κατοικίας σε όλη τη χώρα.

Η επιδότηση

Η δράση προβλέπει επιχορήγηση έως 80% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για ειδικές κατηγορίες ιδιοκτητών το ποσοστό θα φτάνει το 90%. Οι εργασίες ανακαίνισης θα καλύπτουν το 60%–80% του συνολικού κόστους, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το 20%–40%.

Η μέγιστη ενίσχυση ανά κατοικία θα ανέρχεται σε 36.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Αρχικά, το πρόγραμμα θα καλύψει 20.000 ιδιοκτήτες. Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο οι κάτοχοι κλειστών ακινήτων όσο και οι ιδιοκτήτες ανοιχτών ή ιδιοκατοικούμενων κατοικιών.

Τα εισοδηματικά όρια αναμένεται να είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με προηγούμενες δράσεις, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων και επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών.

Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να έχουν επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ενεργειακές αναβαθμίσεις όσο και εργασίες γενικής ανακαίνισης.

Ενδεικτικά, καλύπτονται:

-Αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομόνωση ταράτσας

-Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

-Τοποθέτηση τέντας

-Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

-Ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, δαπέδων και πλακιδίων

Ακίνητα των ΟΤΑ

Την ίδια στιγμή, σχεδιάζεται και δράση σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα επιτρέπει την ανακαίνιση δημοτικών ή περιφερειακών κατοικιών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί οικονομική στέγη σε δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους το υψηλό κόστος ενοικίου καθιστά συχνά αδύνατη τη μετακίνησή τους σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τα ανακαινισμένα ακίνητα θα παραχωρούνται με μακροχρόνια μίσθωση στους ΟΤΑ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα διαθέτουν στους δημόσιους λειτουργούς όπου υπάρχει ανάγκη, ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.