Η 10ετια που εκτόξευσε τις τιμές στα ακίνητα

Συνεχίζεται η τρελή κούρσα στα ακίνητα με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων.

Η οικοδομή βρίσκεται σε άνοδο, όμως οι νέες κατοικίες είναι πολύ λίγες για να καλύψουν τη ζήτηση, εκτοξεύοντας τις τιμές κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Τα ακίνητα σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία ερευνών Global Property Guide, η Ελλάδα φιγουράρει στην πέμπτη θέση διεθνώς, καθώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας (2015-2025), οι τιμές έχουν καταγράψει σωρευτική άνοδο κατά 77%.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Πορτογαλία με άνοδο κατά 226%, κάτι που εξηγεί και την ένταση της στεγαστικής κρίσης που έχει πλήξει και την εν λόγω χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ακολουθεί η Ολλανδία με άνοδο των τιμών κατά 121% την τελευταία δεκαετία, ενώ στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι ΗΠΑ με αύξηση κατά 92%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία, όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 89%, ενώ μετά την Ελλάδα, έπεται ο Καναδάς, με αύξηση των τιμών πώλησης κατοικιών κατά 76%, η Αυστραλία με άνοδο κατά 70% την τελευταία δεκαετία.

Στην 8η θέση βρίσκεται η Γερμανία, όπου η αύξηση έχει φτάσει το 53%, η Κίνα με άνοδο κατά 49% και η Γαλλία με αύξηση κατά 27%, συμπληρώνοντας έτσι την πρώτη δεκάδα.

Η Αθήνα δεύτερη ακριβότερη πόλη για νεόδμητα ακίνητα

Την ίδια στιγμή, ακριβότερα είναι και τα νεόδμητα ακίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αθήνα βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της Ευρώπης, ως η ακριβότερη πόλη για την απόκτηση νεόδμητου διαμερίσματος, συγκριτικά με τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, απαιτούνται μισθοί 15,3 ετών (μικτές απολαβές), για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τ.μ. Η μόνη πόλη της Ευρώπης, όπου το κόστος αγοράς καινούργιας κατοικίας (αναλογικά με το εισόδημα), είναι μεγαλύτερο, είναι το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, καθώς εκεί χρειάζονται 15,4 ετήσιοι μισθοί.

Με βάση την ανάλυση, η μέση τιμή πώλησης νεόδμητων κατοικιών στην Αττική διαμορφώνεται πλέον σε 4.100 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 10,8% τον τελευταίο χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι για 70 τ.μ. θα απαιτηθούν πλέον 287.000 ευρώ.

Στελέχη της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι όσο οι τιμές αυξάνονται τόσο μειώνεται η «δεξαμενή» των υποψήφιων αγοραστών, καθώς τα οικονομικά των νοικοκυριών δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό ανόδου.

Πηγή: ot.gr