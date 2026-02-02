newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Ενεργειακή αναβάθμιση: Ευάλωτα νοικοκυριά και κλειστά ακίνητα στην πρώτη γραμμή
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ενεργειακή αναβάθμιση: Ευάλωτα νοικοκυριά και κλειστά ακίνητα στην πρώτη γραμμή

Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 60.000 οικιστικών ακινήτων και την εγκατάσταση περίπου 380.000 νέων συστημάτων θέρμανσης

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ένα σχέδιο δράσης με στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας στα κτίρια, που στον πυρήνα του θα έχει τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Ανακαινίζω» ιδιαίτερα για ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά ακίνητα, σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα τρέξει εντός του 2026.

Σήμερα ένα στα δύο οικιστικά ακίνητα στη χώρα μας ξεπερνά σε ηλικία τα 25-30 έτη

Ήδη σε φάση επεξεργασίας βρίσκεται το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο θα δίνει κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 60.000 οικιστικών ακινήτων και την εγκατάσταση περίπου 380.000 νέων συστημάτων θέρμανσης, σε συνδυασμό και με την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD – 2024/1275) που ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο έως τον Μάιο του 2026.

Οι νέοι κανονισμοί και η υποχρέωση της Ελλάδας να προσαρμοστεί σε αυτούς απαιτούν να σχεδιαστούν σωστά οι δράσεις που θα τρέξει το υπουργείο ώστε να είναι αποτελεσματικές και να βρουν τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, με δεδομένο ότι σήμερα ένα στα δύο οικιστικά ακίνητα στη χώρα μας ξεπερνά σε ηλικία τα 25-30 έτη.

Ωστόσο, δεδομένου του ότι η ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου είναι ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση, ο σχεδιασμός των αρμόδιων υπουργείων εξετάζει προσεκτικά το πώς και το πού θα αξιοποιηθούν τα κονδύλια που θα διατεθούν. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο στόχος για τα οικιστικά ακίνητα είναι η μείωση της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 16% έως το 2030 και κατά 20%-22% έως το 2035, με έμφαση στην ανακαίνιση του 43% εκείνων που εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις.

Οι απαιτήσεις

Ταυτόχρονα όμως βάζει και μια σειρά απαιτήσεων όπως οι μηδενικές εκπομπές ρύπων από ορυκτά καύσιμα, από την 1η Ιανουαρίου 2030, για τα οικιστικά ακίνητα που απαιτούν σημαντικές παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης ώστε να είναι φιλικά στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται οι δράσεις, με κυβερνητικές πηγές να προβλέπουν οικονομική και τεχνική στήριξη, με έμφαση στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Κομβικό ρόλο θα έχει το νέο «Εξοικονομώ» που θα βγει στον αέρα το επόμενο διάστημα και θα παρέχει επιχορηγήσεις και απλοποιημένες διαδικασίες, ώστε η ενεργειακή αναβάθμιση να είναι εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. Η στόχευση θα είναι σε ακίνητα άνω των 25-30 ετών με υψηλό ποσοστό επιδότησης που μπορεί να φτάνει και το 80%.

Ηδη στους διαθέσιμους πόρους για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού θα προστεθούν κονδύλια 2 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, οι δράσεις του οποίου θα υλοποιηθούν σταδιακά στο διάστημα 2026-2032.

Στην ενεργειακή αναβάθμιση των οικιστικών ακινήτων θα υιοθετηθεί η λογική της τυποποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων στην αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού, θα προβλέπεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους μηχανικούς για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ θα δίνονται και κίνητρα σε παρόχους ενέργειας αλλά και κατασκευαστές για να προχωρούν σε δράσεις παρέχοντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών.

Κλειστά ακίνητα

Με στόχο να μπουν ξανά στην αγορά κλειστά ακίνητα, τρέχει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο όμως επανασχεδιάζεται. Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που θα έρθει τον Μάιο, θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αλλά και εργασιών ανακαίνισης. Θα αφορά σπίτια που είναι κλειστά ώστε μετά την ανακατασκευή τους να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και σπίτια που ήδη βρίσκονται σε ιδιοκατοίκηση.

Το πρόγραμμα θα προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα μπορεί να φτάσει έως και το 90% του συνολικού κόστους των εργασιών. Στις επιλέξιμες εργασίες θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνιση (κουζίνας, μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων), ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.

Στόχος, τα οικιστικά αυτά ακίνητα που θα ανακαινιστούν, είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Στις δράσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε πρόσφατα και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία των δύο νέων Ταμείων: του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, που θα στηρίξει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και θα περιλαμβάνει και στεγαστικά προγράμματα ύψους 4,7 δισ. ευρώ, και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, που θα περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση υποδομών.

Και ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της με στόχο κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 51% των Ελλήνων θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και όσων βρίσκονται σε ενεργειακή φτώχεια.

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύνταξη
Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα
Για ανθρωπιστικούς λόγους 02.02.26

Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα θα στείλει το Μεξικό στην Κούβα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του. Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι κάνει διπλωματικές ενέργειες για την παράδοση πετρελαίου.

Σύνταξη
Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»

Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο μετά το «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και τον προπηλακισμό του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
Για τα Ίμια 02.02.26

Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Σύνταξη
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
